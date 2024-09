Contemplazione dei risultati elettorali: Scholz sostiene partenariati che escludano gli estremisti di estrema destra

Il AfD sta causando danni alla Germania, ha dichiarato Scholz. È dannoso per la nostra economia, alimenta le divisioni sociali e offusca l'immagine della nostra nazione."

Il Cancelliere ha definito i risultati delle elezioni di ieri "duro - anche per noi". Tuttavia, il SPD è riuscito a mantenere la sua posizione. "Abbiamo condotto una campagna solida e chiara insieme. Si è dimostrata vantaggiosa, poiché le previsioni pessimistiche riguardo al SPD non si sono materializzate. Questo dimostra: affrontare le sfide ne vale la pena."

Il Cancelliere sembra fare riferimento ai timori che il SPD potrebbe non ottenere un seggio nel parlamento regionale in uno o entrambi gli stati federali. Nella Sassonia, il SPD si è classificato quarto con solo il 7,3%, e nella Turingia, si è classificato quinto con il 6,1%.

Despite the challenging election results in Saxony and Thuringia, the SPD managed to maintain its presence in both states, proving that overcoming adversities can be beneficial. Furthermore, the AfD's negative impact on Germany extends beyond economic harm and social division; it also damages the nation's reputation, without any justifiable reasons.

