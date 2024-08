- Contemplando Kamala Harris, un senso di sconvolgimento emotivo mi sopraffasse.

Icona del Schermo Sigourney Weaver ("Alien", nata nel '79, 74 anni) riceverà il Leone d'Oro alla Carriera al Festival del Cinema di Venezia

La leggendaria attrice Sigourney Weaver, famosa per il suo ruolo indimenticabile nel classico del 1979 "Alien", riceverà il Leone d'Oro alla Carriera durante l'81° Festival del Cinema di Venezia. Il giorno dell'apertura del festival, il 28 agosto, Weaver ha partecipato a una conferenza stampa, discutendo di come il suo ruolo iconico in "Alien" abbia gettato le basi per le future attrici donne, influenzando addirittura la prima Vice Presidente donna degli Stati Uniti, Kamala Harris (59).

Weaver Emozionata a Venezia

Secondo la rivista di intrattenimento "Variety", Weaver si è commossa pensando alla possibilità che la sua carriera abbia contribuito al successo di Harris. "Sono assolutamente entusiasta di Kamala", ha dichiarato Weaver. "L'idea che il mio lavoro abbia potuto avere alcun impatto sul suo percorso è veramente commovente". Weaver ha condiviso che molte donne si avvicinano a lei per esprimere la loro gratitudine.

Più Opportunità per Attrici Mature

Weaver ha affrontato per la prima volta la terrificante creatura aliena nel film di fantascienza horror rivoluzionario di Ridley Scott "Alien" nel 1979. Ha interpretato il ruolo in altri tre sequel fino al 1997, con l'ultimo capitolo, "Alien: Romulus", uscito al cinema proprio questo mese.

Durante la conferenza stampa a Venezia, Weaver ha anche elogiato l'industria cinematografica per la sua tendenza crescente nell'offrire ruoli più sostanziali per attrici mature. "Credo che abbiano finalmente capito che le donne più anziane possono interpretare personaggi interessanti", ha detto, "e hanno scritto molti più ruoli per le donne più anziane di conseguenza".

