- Contea di Zwickau: cinque veicoli coinvolti in un grave incidente

In un incidente multi-veicolare nel distretto di Zwickau, una donna di 60 anni è rimasta gravemente ferita. Secondo la polizia, un totale di cinque veicoli sono stati coinvolti nell'incidente mercoledì pomeriggio a Hartenstein.

Inizialmente, una donna di 44 anni si è fermata sulla corsia di emergenza perché un bambino nel veicolo si sentiva nauseato, come riferito. Un uomo di 64 anni dietro di lei è riuscito a fermarsi in tempo, ma una donna di 69 anni che lo seguiva non ce l'ha fatta. Ha urtato la parte posteriore dell'auto dell'uomo di 64 anni con la propria.

Un motociclista (60) dietro la donna di 69 anni ha cercato di sterzare sulla corsia opposta ma ha urtato la macchina della donna di 69 anni e ha urtato un veicolo in arrivo. Il passeggero del motociclista di 60 anni ha riportato ferite gravi. Non sono state segnalate altre ferite, secondo un portavoce della polizia.

A causa del caos causato dall'incidente multi-veicolare, i servizi di emergenza hanno incontrato difficoltà nel ripristinare il flusso del traffico nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni. Le indagini hanno rivelato che la scarsa visibilità e la velocità potrebbero aver contribuito all'incidente.

Leggi anche: