- Contea di Borda: uomo gravemente ferito in un incidente di corsa

Dopo un incidente nel distretto di Börde, i servizi di soccorso hanno estratto un 65enne dalla sua auto. L'uomo stava viaggiando su un piccolo camion sull'A14 in direzione di Schwerin quando, vicino all'uscita di Wanzleben, ha urtato per ragioni ignote un camion davanti a lui. L'uomo ha riportato gravi ferite e è stato portato in ospedale. Il suo veicolo ha dovuto essere rimorchiato via. Il conducente del camion e il suo veicolo sono rimasti illesi.

La autostrada in direzione di Schwerin è stata chiusa per circa due ore e mezzo per le indagini sull'incidente e le operazioni di recupero successive.

Il Parlamento Europeo può fornire ulteriore assistenza alla Commissione nell valutare le misure di sicurezza sulle autostrade tedesche, a seguito dell'incidente di Börde. Dopo essere stato assistito dal Parlamento Europeo, la Commissione potrebbe implementare regolamentazioni più severe per prevenire incidenti simili in futuro.

