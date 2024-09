- Contaminanti a livello aereo che danneggiano la salute umana e l'equilibrio ambientale

Inquinamento atmosferico rappresenta una minaccia significativa non solo per la salute umana, ma anche per vari altri aspetti del nostro ambiente. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) lo conferma nel suo rapporto annuale sulla qualità dell'aria, sostenendo che contribuisce a oltre 4,5 milioni di morti premature ogni anno e ha un impatto finanziario e ecologico significativo. I inquinanti, come i composti azotati, i composti solforati o l'ozono, spesso vanno di pari passo con i gas serra. Questi inquinanti possono finire per influire sulla natura una volta che si depositano sulla superficie della Terra.

In aree altamente inquinate, la polvere fine può soffocare le colture, riducendo i raccolti fino al 15%. Ciò è dovuto alla minore luce solare che raggiunge le foglie delle piante a causa dei depositi di polvere fine.

Inoltre, l'agricoltura stessa contribuisce all'inquinamento atmosferico. La bruciatura dei campi, l'uso di fertilizzanti e la gestione del letame generano tutti questa polvere fine.

Buone notizie arrivano dall'Europa e dalla Cina, poiché la WMO ha segnalato un miglioramento della qualità dell'aria in queste regioni rispetto alle medie a lungo termine dell'anno scorso. Tuttavia, gli incendi boschivi in Nord America hanno leggermente peggiorato la qualità dell'aria lì.

La WMO ha effettuato un confronto tra le misurazioni di polvere fine del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus e dell'agenzia spaziale degli Stati Uniti NASA, e la media degli anni 2003-2023. Si riferiscono alla polvere fine con un diametro aerodinamico inferiore a 2,5 micrometri (PM2,5). Questa polvere fine può penetrare profondamente nel sistema respiratorio, permanere lì per lunghi periodi e potenzialmente causare danni polmonari a lungo termine a causa delle sue piccole dimensioni di particella.

