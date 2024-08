- Consumo eccessivo di zenzero: rivelare i pericoli di un eccesso di consumo di super alimenti salutari

Zenzero Acclamato come "Superalimento", addirittura un Verdura Straordinaria. Viene Spesso Battezzato un Miracolo. Si crede che possegga incredibili poteri curativi. Nella Medicina Tradizionale Cinese, è stato utilizzato estesamente per migliaia di anni. E nell'Occidente, un numero crescente di persone si sta rivolgendo a questa radice potente, ricca di oli essenziali come il gingerolo e lo shogaolo. Il zenzero è detto alleviare i mal di testa e respingere i raffreddori. Quando la tua pancia brontola, placa il sistema digerente. Viene anche utilizzato come afrodisiaco. L'elenco dei suoi vantaggi è esteso. Tuttavia, gli esperti consigliano di consumare il zenzero con moderazione e di non superare una dose giornaliera di quattro o cinque grammi, come dichiarato da Daniela Krehl, specialista di alimentazione e nutrizione al Centro per i Consumatori della Baviera. Il consumo eccessivo di zenzero può avere effetti sulla salute, anche pericolosi.

1. Quando il Zenzero Non Va d'Accordo con la Tua Pancia

Problemi digestivi? Il zenzero mette in moto la digestione e il microbiota intestinale ne trae beneficio. Questi sono gli effetti positivi. Tuttavia, non tutti reagiscono bene al zenzero e può avere effetti opposti - bruciore di stomaco, dolore addominale, gonfiore, diarrea. Secondo uno studio dell'Università del Maryland. Le persone con stomaci sensibili dovrebbero evitare le varietà di zenzero molto concentrate. "L'acutezza dei suoi ingredienti stimola molto lo stomaco, attaccando la mucosa gastrica," spiega Johannes Georg Wechsler, specialista in medicina interna e medicina nutrizionale, e presidente dell'Associazione Federale dei Medici Germanici. Il consumo continuo di zenzero a lungo termine potrebbe portare a problemi gastrointestinali, quindi è meglio consumarlo non continuamente, ma a fasi.

2. Zenzero, il Fluidificante del Sangue

Il zenzero promuove la circolazione del sangue. Questo è fantastico. Tuttavia, questo effetto positivo può diventare negativo, ad esempio durante il ciclo mestruale. Nonostante il zenzero sia detto essere un rimedio adatto per i crampi mestruali, può anche peggiorarli. Può anche rafforzare altri sintomi. Prima dell'intervento chirurgico, è anche meglio evitare il zenzero a causa delle sue proprietà fluidificanti del sangue. Inoltre, il zenzero ha un effetto anticoagulante. Anche se il zenzero è noto per aiutare con la nausea mattutina durante la gravidanza, si discute anche se potrebbe indurre il parto prematuro. Non ci sono ancora prove scientifiche chiare per questo. Il servizio informazioni "Embryotox" della Charité di Berlino scrive: " Diversi studi clinici con oltre 900 donne incinte non hanno trovato alcuna indicazione di un aumentato rischio di difetti alla nascita o aborto spontaneo." Il zenzero può essere consumato in dosi usuali durante la gravidanza.

3. Consumo di Zenzero durante un Raffreddore

Il zenzero contiene sostanze pungenti. Anche se non sono intense come il peperoncino, il zenzero può ancora irritare le membrane mucose della bocca, causando una "bruciore". Anche se molte persone si rivolgono al tè al zenzero durante i raffreddori, poiché si dice che aiuti con la tosse e il naso chiuso, può essere controproducente. Il zenzero irrita ulteriormente le membrane mucose. I prodotti a base di zenzero molto concentrati non sono utili in questo caso. Un bio-zenzero non deve essere sbucciato quando viene utilizzato per il tè. Tuttavia, se è zenzero importato, ad esempio dalla Cina, la situazione è diversa. "In questo caso, le bucce potrebbero contenere sostanze dannose come i pesticidi, quindi lo zenzero deve essere sbucciato," spiega Krehl.

4. Quando il Cistifellea Fa Male

Anche il cistifellea risponde al zenzero, potenzialmente aumentando la produzione di fluidi. Quindi, coloro che sono predisposti ai calcoli biliari dovrebbero consumare il zenzero con cautela.

5. Interazione del Zenzero con i Medicinali

Il zenzero, come già menzionato, ha proprietà fluidificanti del sangue. Quindi, coloro che assumono medicinali che fluidificano anche il sangue non dovrebbero consumare adicionalmente il zenzero. Lo stesso vale per i 5HT3 antagonisti come l'ondansetron, utilizzati per prevenire la nausea e il vomito. Il zenzero è anche detto avere effetti simili e combinare

