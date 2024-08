- Consumo d'acqua nelle famiglie del Nord-Western Germany

Consumo d'acqua nelle abitazioni della Renania Settentrionale-Vestfalia è diminuito negli ultimi anni. Nel 2022, è stata fornita una media di 135,0 litri per persona al giorno, come ha riferito l'Ufficio di Statistica dello Stato di Düsseldorf. Ciò significa che il consumo medio è diminuito di 3,4 litri per persona al giorno rispetto al 2019 (138,4 litri). L'indagine sulla fornitura pubblica di acqua viene effettuata ogni tre anni.

Secondo gli statistici, nel 2022 c'erano in totale 360 aziende responsabili della fornitura pubblica di acqua. I cittadini della NRW erano quasi completamente collegati alla fornitura pubblica di acqua, con il 99,1%. Quasi la metà del volume estratto proveniva dall'acqua sotterranea, il resto da acqua sotterranea arricchita, laghi e riserve, sorgenti e fiumi.

L'ufficio statale ha riferito che il consumo medio di acqua più alto, pari a 150 litri e più al giorno, è stato osservato a Bottrop, Düsseldorf, Mülheim an der Ruhr e Colonia. Si è registrato un consumo relativamente basso a Solingen, Bonn, Remscheid, Höxter e nel distretto di Warendorf.

