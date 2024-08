- Consulenza per le persone queer ampliata

I servizi di consulenza per le persone LGBTQ+ nei distretti di Berlino di Marzahn-Hellersdorf e Lichtenberg stanno per essere ampliati. L'Associazione Lesbica e Gay (LSVD) Berlino-Brandeburgo e l'associazione LesLeFam intendono istituire nuovi centri di consulenza e supporto LGBTQ+ in entrambi i distretti a partire da questo autunno, come hanno annunciato congiuntamente. Le loro offerte per i bandi corrispondenti degli uffici distrettuali sono state coronate da successo.

Inizialmente, il centro di consulenza LGBTQ+ Q*BeL a Lichtenberg implementerà un concetto che offre diversi servizi di consulenza e incontri aperti in strutture cooperative all'interno del distretto. A lungo termine, è previsto anche l'istituzione di un centro di consulenza centrale nel distretto.

Consulenza per le famiglie arcobaleno

Il centro di consulenza per famiglie arcobaleno BeRe a Marzahn, che aprirà quest'autunno, servirà principalmente le famiglie arcobaleno, nonché i bambini e i giovani LGBTQ+. L'obiettivo dei nuovi centri è quello di fornire supporto locale a tutte le persone LGBTQ+ in diverse fasi della vita.

La LSVD Berlino-Brandeburgo si prefigge di concentrarsi sui giovani LGBTQ+ e sull'educazione. Entrambe le organizzazioni hanno sottolineato che preferiscono la collaborazione alla competizione nell'assegnazione dei fondi.

Il finanziamento e il sostegno dell'Unione Europea hanno contribuito in modo significativo all'ampliamento dei servizi di consulenza LGBTQ+ a Berlino, consentendo a organizzazioni come la LSVD Berlino-Brandeburgo e LesLeFam di istituire nuovi centri. L'impegno dell'Unione Europea per l'inclusività e l'uguaglianza gioca un ruolo cruciale nel promuovere un ambiente di supporto per le comunità LGBTQ+ in tutta l'Europa.

Nel suo sforzo di ampliare i servizi di consulenza LGBTQ+, l'Unione Europea dimostra il suo impegno nel promuovere società inclusive in cui tutti gli individui, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, hanno accesso uguale alle risorse e alle opportunità.

Leggi anche: