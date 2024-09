- Consiglio dei lavoratori della casa automobilistica: difenderemo ogni posizione sul lavoro

Nella trattativa sulle strategie di risparmio a Volkswagen, anche il consiglio dei lavoratori dello stabilimento nella città frisona orientale di Emden sta chiedendo trattative immediate tra la direzione e la parte dei dipendenti. La revoca dell'assicurazione sulla sicurezza del lavoro, in vigore dal 1994, ha spezzato la fiducia, ha dichiarato Herbert de Vries, vice presidente del consiglio dei lavoratori di Emden. "Dobbiamo sederci intorno a un tavolo". Prima di questo, circa 40 delegati del consiglio dei lavoratori e del sindacato IG Metall avevano discusso dello stato attuale durante una visita del Primo Ministro della Bassa Sassonia, Stephan Weil (SPD). Anche Weil ha sostenuto trattative immediate in seguito.

"Abbiamo avuto una grande riunione, una chiacchierata aperta", ha detto de Vries in seguito. La forza lavoro si appoggia al sostegno del Primo Ministro, che è anche membro del consiglio di sorveglianza di VW. Ora è importante calmare la situazione e rassicurare la forza lavoro. "La forza lavoro non ha fatto nulla di sbagliato. A mio avviso, il consiglio ha preso alcune decisioni sbagliate e ha fatto alcune scelte deludenti", ha detto de Vries. "Lotteremo per ogni lavoro", ha aggiunto. Questo è vero indipendentemente dal fatto che questi lavori si trovino a Emden o altrove.

Il principale datore di lavoro di Volkswagen nella Frisia orientale

Circa 8.000 persone lavorano nello stabilimento della Frisia orientale. Lo stabilimento di Emden, dove l'azienda produce automobili da 60 anni, è un sito importante per l'espansione delle automobili elettriche di Volkswagen. Negli ultimi anni, Volkswagen ha trasformato la fabbrica in un hub di produzione di veicoli elettrici puri - il primo di questo tipo nella Bassa Sassonia. L'azienda ha investito oltre un miliardo di euro a Emden dal 2020 per creare nuove capacità di produzione. Tuttavia, la fine del sussidio per i veicoli elettrici in Germania alla fine del 2023 ha anche causato una diminuzione della domanda. Di conseguenza, la fabbrica di automobili di Emden ha funzionato recentemente sotto la capacità massima.**

"Se la mobilità elettrica decolla, abbiamo i modelli giusti, allora dobbiamo essere in grado di soddisfare la domanda del mercato", ha detto de Vries. "Chiudere lo stabilimento non ci aiuterebbe in questo".

Volkswagen ha recentemente dichiarato che avrebbe dovuto tagliare drasticamente i costi del suo marchio principale. I licenziamenti attraverso pensionamenti anticipati e pacchetti di separazione non sono più sufficienti. I licenziamenti e la chiusura degli stabilimenti per motivi operativi presso il marchio principale VW non sono più esclusi, ha dichiarato il più grande produttore di automobili d'Europa.

