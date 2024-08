- Consiglio centrale musulmano: un'azione considerata un affronto ai valori della società aperta

Il Consiglio Centrale Musulmano Tedesco (ZMD) ha condannato con fermezza l'incidente di omicidio a Solingen, che ha causato tre morti e otto feriti, definendolo un "atto riprovevole". "Siamo inorriditi e indignati per l'omicidio di civili innocenti a Solingen", ha dichiarato la dichiarazione.

Questo importante organo ha descritto l'incidente come un "attacco ostile e disumano contro la nostra società democratica". Devono essere adottate tutte le misure per "difendere i valori fondamentali della nostra società liberale, aperta e diversificata". Ogni forma di odio, provocazione, estremismo o radicalismo non ha posto in Germania, ha sottolineato il ZMD.

Lo scorso venerdì sera, tre persone sono morte e otto sono rimaste ferite, quattro gravemente, durante una festa cittadina nella Renania Settentrionale-Vestfalia di Solingen. Un uomo siriano di 26 anni, attualmente in custodia, è il principale sospettato. La procura federale sta indagando su di lui per accuse di omicidio e presunta partecipazione all'organizzazione terroristica ISIS (Stato Islamico), che ha rivendicato l'attacco.

