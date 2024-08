- Consigli per la televisione di lunedì

20:15, ZDF, Il Quadrato Nero, Commedia Nera

I ladri d'arte Vincent (Bernhard Schütz) e Nils (Jacob Matschenz) hanno rubato il famoso dipinto russo "Il Quadrato Nero". La consegna del quadro all'acquirente avverrà su una nave da crociera. Per imbarcarsi, sopraffanno due passeggeri e ne assumono l'identità. Si scopre presto che i due turisti erano prenotati come imitatori di David Bowie e Elvis Presley. Ora, l'artista fallito Vincent e il cleptomane Nils devono sostituire gli intrattenitori.

20:15, Sat.1, Rewe, Edeka, Kaufland & Co. - Il controllo dei supermercati di Sat.1!, Doc

Nel 2023, l'industria alimentare tedesca ha generato circa 200 miliardi di euro di vendite. I supermercati, insieme ai discount, sono la meta preferita per gli acquisti della maggior parte dei tedeschi - oltre il 40% li visita diverse volte alla settimana, secondo un recente sondaggio commissionato da Sat.1. Ma come se la cavano Edeka, Kaufland, Rewe e Co. in termini di scelta, freschezza e qualità? E in che modo differiscono dai discount?

20:15, Das Erste, Esperienza Terra: I Nostri Boschi, Doc

Oggi, tutti i boschi nativi sono "natura creata dall'uomo". In particolare, i monocoltivi di abeti che sono stati gravemente danneggiati dagli scolitteri, dalle tempeste e dalle ondate di calore. Ciò che sembra un disastro per molti si rivela una benedizione per i boschi: specie minacciate ricompaiono improvvisamente. Linci, tetraoni, coleotteri dimenticati e molti altri si moltiplicano. Anche il lupo sta facendo il suo ritorno.

20:15, kabel eins, Menzogne Verità - Menzogne Verità, Film D'Azione

Helen (Jamie Lee Curtis) crede che suo marito sia un noioso venditore e lo tradisce. Ma in realtà, suo marito è un agente segreto. Harry (Arnold Schwarzenegger) utilizza il suo lavoro per spiarla. Mentre dovrebbe combattere un gruppo terroristico, i suoi affari professionali e personali si intrecciano. Poiché Helen è infedele, deve prestare particolare attenzione alla sua sorveglianza. Vuole riconquistarla, ma poi i terroristi si avvicinano pericolosamente.

22:15, ZDF, Lo Yacht, Thriller

Un gruppo di ricchi invitati a una festa di compleanno rimane bloccato sul loro yacht privato nel Mediterraneo dopo una notte movimentata. Vengono presto terrorizzati da uno sconosciuto misterioso (Eduardo Valdarnini). Lo sconosciuto rivela segreti pesanti e mette i sei ostaggi l'uno contro l'altro fino a farli autodistruggere. Isolati dal mondo esterno, la situazione peggiora fatalmente.

