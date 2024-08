- Consigli di moda per l'oggetto indispensabile

Carrie Bradshaw le ha ridato lustro in "Sex and the City", e sembra che stiano tornando in auge: i pantaloni capri a tre quarti o a sette ottavi, un tempo considerati un relitto degli anni 2000, stanno vivendo un revival della moda. Questa tendenza controversa può risultare molto chic con lo styling giusto.

Tenere semplice

Può essere così semplice: la blogger di lifestyle Sofia Boman offre una nuova interpretazione del trend con un semplice abbinamento di nero e bianco. L'elemento di spicco sono i pantaloni capri a zampa d'elefante con un design a pieghe.

Sceglie un pantalone capri bianco a vita elastica e lo abbina a una camicia bianca altrettanto ampia. La camicia nera trasparente con stampa a pois fornisce freschezza, rendendola perfetta per le giornate estive afose. Completa il look con occhiali da sole oversize e infradito nere, e diventa l'outfit ideale per un appuntamento al caffè. Inserisci un portafoglio e un rossetto in una borsa cherry-red per completare il look.

Per il lavoro

Per un tocco professionale, prendi come ispirazione l'abbinamento tutto nero della influencer e modella Claire Rose.

L'outfit è di alta qualità e professionale. Pantaloni capri attillati con sottili fessure laterali, abbinati a décolleté con cinturino alla caviglia che allungano la silhouette, completano il basso. Li abbina a un semplice pullover e aggiunge un ampio collier argentato come tocco finale. Una piccola borsa e occhiali da sole sono tutto ciò che serve per gli accessori aggiuntivi.

Per il tempo fresco

La influencer di moda Ana Saber ha anche abbracciato la tendenza. Il pezzo forte del suo outfit sono senza dubbio i pantaloni capri a vita alta in un motivo a quadretti verde oliva e nero.

Aggiunge un tocco di grinta con una giacca in pelle nera stile bomber. Stivali neri con gambale alto coprono quasi completamente le gambe, lasciando intravedere solo un accenno di pelle. Una borsa a forma di baguette bianca aggiunge il tocco finale perfetto.

Dopo aver visto la semplice ma stilosa interpretazione di Sofia Boman dei pantaloni capri, Carrie Bradshaw potrebbe approvare. L'abbinamento tutto nero di Claire Rose, ispirato all'icona della moda, avrebbe sicuramente fatto annuire Carrie.

