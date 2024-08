"Consigli aziendali" per maggiori sconti per la pensione anticipata

Coloro che desiderano ritirarsi dal lavoro in anticipo possono farlo a partire dai 63 anni, ma di solito devono accettare riduzioni. Tuttavia, data la carenza di competenze, queste dovrebbero essere più alte, secondo un importante economista.

L'economista Martin Werding chiede riduzioni più alte per i dipendenti che si ritirano in anticipo. Nonostante consideri accettabile che le persone possano ritirarsi con riduzioni a partire dai 63 anni, ritiene che la riduzione attuale del 3,6% annuo sia troppo bassa. Invece, dovrebbe essere compresa tra il 5 e il 6%, suggerisce.

Pensa anche che le pensioni anticipate senza riduzioni per i lavoratori sani, a reddito medio-alto, siano inappropriate, dati i crescenti problemi di carenza di competenze.

La proposta di Werding arriva in risposta ai nuovi dati dell'assicurazione pensionistica sui pensionati che continuano a lavorare. Secondo una richiesta del partito di sinistra al governo federale, alla fine del 2022 c'erano 1,3 milioni di pensionati attivi. Il numero di persone che lavorano nonostante la pensione è aumentato notevolmente in Germania negli ultimi 15 anni, ha detto Werding. Solo circa un quarto di questo gruppo rimane attivo per motivi finanziari. Anche in questo caso, non sempre si tratta di evitare la povertà, ma di creare spazio finanziario aggiuntivo, ha aggiunto.

Nessuna riduzione a partire dai 45 anni con 45 anni di contributi

In Germania, è generalmente possibile ritirarsi in anticipo a 63 anni - con l'età minima adeguata all'età pensionabile standard. Gli assicurati devono dimostrare 35 anni di periodi di assicurazione con l'assicurazione pensionistica tedesca - e quindi accettare riduzioni. La riduzione è dello 0,3% al mese prima della propria età pensionabile, pari al 3,6% all'anno. Chi ha 45 anni di contributi può addirittura ritirarsi in anticipo senza riduzioni.

La carenza di competenze nella forza lavoro rende inappropriata la riduzione attuale del 3,6% annuo per i pensionati anticipati, secondo Werding. Gli sforzi per introdurre pensioni anticipate completamente esenti da riduzioni per i lavoratori specializzati potrebbero peggiorare la già esistente carenza di lavoratori specializzati.

