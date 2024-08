L'attenzione si sposta sullo stato americano: Wyoming - Considerazione della possibilità che un chatbot di intelligenza artificiale assuma il ruolo di sindaco negli Stati Uniti.

I cittadini di Cheyenne, la principale città dello stato americano del Wyoming, voteranno per le primarie per il sindaco martedì. Se sceglieranno Victor Miller, egli garantirà di delegare tutte le decisioni politiche a un chatbot AI. È questa la promessa che ha fatto finora. All'inizio di quest'anno, Miller, insieme al suo chatbot AI personale chiamato "Vic" (Cittadino Integrato Virtuale), ha annunciato la sua candidatura per la carica di sindaco di Cheyenne sul canale televisivo CNN.

L'intelligenza artificiale ha svolto un ruolo chiave nella vita di Miller, come ha condiviso con i media. Ad esempio, l'ha aiutato a redigere il suo curriculum. Ora, egli desidera portarla un passo più in là per aiutare la sua città. "Voglio che accada veramente," afferma Miller. In un'intervista con la stazione locale Your Wyoming Link, ha addirittura lasciato che l'AI rispondesse a suo nome per parte del tempo. Questo indica che la sua campagna politica è un mix innovativo. Mentre "AI Vic" fornisce soluzioni basate sui dati, Victor Miller serve come sindaco ufficiale.

La campagna di Miller nella città di 64.000 persone ha acceso il dibattito nello stato. "Le leggi dello stato del Wyoming stabiliscono esplicitamente che un bot AI non può candidarsi alle elezioni," ha dichiarato il Segretario di Stato Chuck Gray al canale televisivo NewsNation a giugno. Aveva comunicato questo chiaramente a Miller. "Stiamo esaminando come procedere e quali azioni intraprendere. Questa è una tendenza preoccupante nel nostro paese," ha avvertito Gray.

Anche i politici all'estero cercano di utilizzare l'AI

L'inchiesta avviata da Gray non ha scoraggiato Miller. Gli ufficiali della città di Cheyenne hanno ritenuto che egli stesse semplicemente cercando consigli e istruzioni dal chatbot AI. In primo luogo, egli è il candidato sindaco in persona.

Se Miller vincerà, sarà un primo negli Stati Uniti. Tuttavia, questo fenomeno non è limitato agli Stati Uniti soli. Nel Regno Unito, l'imprenditore e politico Steve Endacott ha suscitato scalpore quando ha presentato "AI Steve," un avatar digitale generato dall'IA di se stesso. Egli mirava a diventare il primo MP assistito dall'IA nelle elezioni parlamentari britanniche del 4 luglio. Tuttavia, "AI Steve" ha ricevuto solo 179 voti e ha fallito.

Resta da vedere se i politici si affideranno presto a ChatGPT per le decisioni. Iniziative come quelle di Miller e Endacott sono probabili che prendano slancio in futuro. Le elezioni per il sindaco di Cheyenne servono come un altro test per verificare se i cittadini sono pronti per questo cambiamento.

Leggi anche: