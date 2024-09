Considerato per l'impiego nelle applicazioni militari del vaccino COVID-19

Durante l'apice della pandemia di COVID-19, sono emerse notizie secondo cui il allora Primo Ministro britannico, Boris Johnson, aveva preso in considerazione un'operazione militare nei Paesi Bassi. Secondo il "Guardian", i prossimi memoirs di Johnson suggeriscono che il piano prevedeva l'invio di soldati per sequestrare i vaccini COVID-19 da un'impianto a Leiden.

Johnson avrebbe assegnato alle forze militari in primavera del 2021 l'incarico di valutare la fattibilità di un'operazione via mare sull'edificio, che si diceva contenesse circa cinque milioni di dosi del vaccino AstraZeneca al momento. Johnson riteneva che il vaccino fosse di diritto del Regno Unito in quanto sviluppato lì. In quel momento, il Regno Unito e l'UE erano coinvolti in una disputa sulle esportazioni di vaccini.

Il tenente generale Doug Chalmers, vice capo di stato maggiore della difesa, avrebbe riferito a Johnson che la missione era fattibile e avrebbe richiesto l'uso di barche gonfiabili per attraversare il mare. "Una volta raggiunto l'obiettivo, avrebbero infiltrato, sequestrato la merce e sarebbero partiti verso i porti del Canale", si cita Johnson come dicendo nei suoi memoirs.

Tuttavia, Chalmers avrebbe fatto notare che portare a compimento la missione senza essere scoperti sarebbe stato difficile, implicando che la Gran Bretagna avrebbe dovuto giustificare le sue azioni con un alleato a lungo termine della NATO. Johnson riconobbe la complessità, ammettendo: "Sapevo che avevano ragione e, inconsciamente, ero d'accordo con la loro valutazione, ma non volevo ammetterlo ad alta voce: l'intero concetto era assurdo".

