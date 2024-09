Considerando la situazione della Commerzbank.

Perché Commerzbank è un'Obiettivo di Acquisizione?

La piccola dimensione di Commerzbank, con un valore di mercato di circa 18 miliardi di euro, l'ha resa un obiettivo di acquisizione per anni. Al contrario, Unicredit può vantare un valore di mercato di circa 61 miliardi di euro. La decisione del governo federale di vendere alcune delle sue quote in Commerzbank ha involontariamente aperto la porta a Unicredit per aumentare la sua quota nella banca tedesca. Di recente, Unicredit ha ottenuto l'opzione di aumentare la sua quota dal 9% al 21%, e mira ad acquisire ancora di più, posizionandosi come azionista principale della banca.

Il Governo Federale può Impedire un'Ostile Acquisizione?

Dal punto di vista legale, il governo federale, che detiene circa il 12% di Commerzbank, ha un potere limitato per impedire un'acquisizione. La proposta di dichiarare Commerzbank un'infrastruttura "critica" per impedire un'acquisizione è ancora in discussione. Nel caso in cui ciò non si materializzi, il governo federale e Commerzbank possono solo esprimere la loro opposizione a un'acquisizione ostile. Commerzbank dovrebbe dimostrare ai suoi azionisti che un'istituzione indipendente potrebbe generare migliori rendimenti, ma questo potrebbe essere difficile dati i significativi sinergismi attesi da una fusione.

Perché Commerzbank sta Cambiando il suo CEO ora?

La mancanza di chiarezza durante questa fase critica ha spinto Commerzbank a cambiare il suo CEO. I piani iniziali per il CEO Manfred Knof di servire fino alla fine del 2025 sono stati rivalutati, con la CFO Bettina Orlopp destinata a subentrare "a breve". Orlopp è stata a lungo una contendente per il ruolo e fa parte del consiglio di amministrazione dal 2017. Diventerà la prima donna CEO nella storia di Commerzbank di 154 anni.

Cosa Cambia per i Clienti di Commerzbank?

Non è stata ancora presentata alcuna offerta ufficiale di acquisizione. Il CEO di Unicredit ha dichiarato che potrebbe vendere la sua quota in modo redditizio e che le approvazioni normative sono ancora in attesa.

Deutsche Bank potrebbe Intervenire come Cavaliere Bianco?

La Deutsche Bank non ha intenzione di intervenire nella battaglia per Commerzbank, come confermato dal suo CFO. La banca si sta concentrando sulle proprie operazioni.

Cosa Significherebbe un'Acquisizione per il Settore Finanziario Tedesco?

L'acquisizione si tradurrebbe principalmente in una perdita di influenza: "Invece di avere una grande banca con potere decisionale qui, avremmo poi forse una molto grande e bella, ma ancora una filiale di Unicredit da Milano", dice il professor di finanza Grote. Le decisioni chiave sarebbero quindi prese in Italia.

Ci sono Conseguenze da Temere per l'Economia Tedesca?

Il testo non menziona esplicitamente alcuna potenziale conseguenza per l'economia tedesca.

Finché le cose funzionano smoothly sui mercati finanziari internazionali, i clienti aziendali hanno poco da temere dal punto di vista di un esperto. Commerzbank è forte nel business delle PMI e, anche sotto l'egida di Unicredit, è probabile che la fornitura di credito continui. Tuttavia, una nuova tensione nel settore finanziario potrebbe diventare problematica. Ad esempio, se Unicredit dovesse essere sostenuta dallo stato, i clienti delle PMI tedesche potrebbero essere svantaggiati, teme Grote.

Quante Persone e Filiali sono a Rischio?

La riorganizzazione aziendale di Commerzbank, inclusi migliaia di licenziamenti e la riduzione della sua rete di filiali, ha già avuto un significativo impatto. In caso di acquisizione da parte di Unicredit, due terzi dei 42.000 dipendenti della banca potrebbero essere a rischio, secondo il presidente del consiglio dei lavoratori, Uwe Tschaegé. Il rappresentante di Verdi, Stefan Wittmann, fa riferimento a HypoVereinsbank, che ha subito una forte riduzione di posti di lavoro e filiali dopo la sua acquisizione da parte di Unicredit nel 2005.

Quale Ruolo Gioca la Banca Centrale Europea?

La BCE deve approvare l'aumento di quota di Unicredit in Commerzbank. Responsabile della supervisione bancaria delle più grandi banche dell'eurozona, la BCE ha 60 giorni per emettere un segnale positivo o negativo una volta presentati i documenti - in questo caso, da parte di Unicredit. È possibile un'estensione di 30 giorni. La supervisione bancaria considera fattori come la reputazione della banca, la gestione, il rispetto delle norme e le risorse finanziarie del richiedente. Nel caso di Unicredit, non ci dovrebbero essere preoccupazioni maggiori. Non giocano un ruolo le considerazioni politiche.

Cosa Accade Ora?

Se la BCE approva la richiesta di Unicredit, la banca italiana può aumentare la sua quota al 29,9%. Dal 30%, gli italiani sarebbero legalmente obbligati a fare un'offerta pubblica di acquisto. Commerzbank sarebbe quindi chiamata a valutare questa offerta nell'interesse dei suoi azionisti. La banca ha finora sottolineato la sua attenzione alla strategia 2027, il suo piano per diventare più redditizia. Il CEO entrante Orlopp si troverà di fronte a sfide significative, riconoscendo che "Abbiamo una strategia che funziona, ma abbiamo ancora grandi compiti davanti a noi."

