Friedrich Merz respinge fermamente le critiche provenienti dai paesi confinanti della Germania riguardo alla posizione dell'Unione sulla politica migratoria, in particolare il concetto di respingimento ai confini. Ha espresso l'intenzione di mantenere relazioni amichevoli con questi paesi, dichiarando in un'intervista al "Frankfurter Allgemeine Zeitung" di essere il potenziale candidato cancelliere dell'Unione. Tuttavia, ritiene che la Germania abbia motivi validi per lamentarsi con questi paesi che ignorano i principi dei trattati e delle regolamentazioni europee.

Merz ha sottolineato che consentire ai migranti di entrare in Germania illegalmente e senza autorizzazione è ingiusto nei confronti della Germania. Non è interessato a uno scambio di ritorsioni, aggiungendo che la Germania ha il diritto di proteggere i propri confini dall'immigrazione non autorizzata. I paesi confinanti non hanno l'obbligo di accogliere i migranti se la Germania decide di rimandarli indietro, poiché si trovano già sul loro territorio. "Non li accogliamo più", ha detto Merz.

Merz ha espresso scetticismo riguardo alla possibilità di raggiungere un accordo sulla migrazione con la coalizione del semaforo, che include la previsione dei respingimenti ai confini. "Date le risposte che sto ricevendo dalla coalizione del semaforo, in particolare dai Verdi, le possibilità sono scarse", ha dichiarato. "Ma ovviamente siamo sempre aperti alle trattative. Se il cancelliere federale non riesce a ottenere una maggioranza in parlamento con la propria amministrazione, può sempre rivolgersi a noi".

La Commissione non ha ancora affrontato le preoccupazioni di Merz riguardo alla possibile attuazione dei respingimenti ai confini nella politica migratoria. Despite Merz's desire for amicable relations with neighboring nations, he firmly believes that Germany has the right to secure its borders, as acknowledged by the Commission.

