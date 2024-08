- Considerabilmente meno autorizzazioni di costruzione nel primo semestre

Nel primo semestre di quest'anno, il numero di autorizzazioni per costruire per nuovi edifici residenziali nel Reno-Palatinato è diminuito significativamente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il numero di autorizzazioni è diminuito del 22% a circa 1.500, come ha riferito l'Ufficio statistico di Stato a Bad Ems.

Il numero di nuovi appartamenti approvati è diminuito del 32% nello stesso periodo. "Il numero di autorizzazioni per edifici residenziali è in calo per il terzo anno consecutivo", si è dichiarato. Il significativo calo è probabilmente dovuto a "costi di finanziamento notevolmente aumentati", ha scritto l'ufficio.

La diminuzione delle autorizzazioni per costruire potrebbe anche influire sulla costruzione di altri tipi di edifici nel Reno-Palatinato. La diminuzione degli edifici residenziali approvati potrebbe portare a una scarsità di nuove opzioni abitativa.

Leggi anche: