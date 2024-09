- Considerabili danni per incendio per un milione di euro a Döbeln.

In un incendio divampato in una fabbrica di Döbeln, Mittelsachsen, sono andati distrutti alcuni automezzi fermi. Le valutazioni preliminari suggeriscono che i danni ammontano a circa un milione di euro, secondo la polizia di Chemnitz. Per fortuna, non sono state segnalate vittime. L'origine dell'incendio nel distretto di Forchheim è ancora da determinare. Le prime notizie su questo incidente sono state diffuse da vari mezzi di informazione.

La fabbrica di Döbeln, Mittelsachsen, non è l'unica a fare i conti con gli incidenti; anche lo scorso settimana si è verificato un incendio a Chemnitz. I vigili del fuoco di Chemnitz sono intervenuti prontamente per contenere un piccolo incendio in un deposito di prodotti chimici a Chemnitz.

