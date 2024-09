Considerabile partecipazione elettorale in Sassonia e Turingia

Considerati come "scelte predestinate": Attualmente, i parlamenti regionali in Turingia e Sassonia sono in fase di scelta. Fino ad ora, chiunque sostenga la democrazia non può trovare nulla da ridire sui livelli attuali di partecipazione degli elettori. Tuttavia, si è verificato un incidente in una cabina elettorale in Turingia.

La partecipazione degli elettori alle elezioni regionali in Sassonia e Turingia è prevista in aumento. Entro mezzogiorno, il 25,8% degli elettori aventi diritto in Sassonia aveva esercitato il proprio voto, come annunciato dall'Ufficio statistico di Stato di Kamenz. Nella precedente elezione regionale del 2019, la percentuale era del 26,2%. Tuttavia, il conteggio provvisorio degli elettori non include i voti per corrispondenza. Si prevede che il 24,6% degli elettori aventi diritto voterà per corrispondenza, rispetto al 16,9% del 2019.

La partecipazione degli elettori è stata eccezionalmente alta a Dresda e Lipsia. A Dresda, il 57,5% degli elettori aventi diritto aveva già esercitato il proprio voto entro mezzogiorno, rispetto al 53,3% della capitale dello stato alla stessa ora cinque anni fa. A Lipsia, la partecipazione degli elettori era del 52,5%, notevolmente superiore al 40,8% del 2019. Entrambe le città hanno incluso i voti per corrispondenza nei loro totali. L'amministrazione comunale di Chemnitz ha riferito una partecipazione degli elettori di circa il 33%, tenendo conto solo dei voti espressi nel corso della giornata. "Per confronto, abbiamo segnalato una partecipazione degli elettori preliminare di circa il 32% alla stessa ora nelle precedenti elezioni regionali del 2019", ha riferito la città.

Nella Turingia, la partecipazione degli elettori alle elezioni regionali è approssimativamente in linea con le precedenti elezioni parlamentari, secondo il commissario elettorale dello stato. Intorno al 32% degli elettori aventi diritto aveva esercitato il proprio voto nei seggi elettorali entro mezzogiorno, senza includere i voti per corrispondenza. Nella Turingia del 2019, la partecipazione degli elettori era del 31,2%.

Questi dati indicano anche un maggiore interesse per le elezioni regionali rispetto alle elezioni europee e locali tenutesi quest'anno. Nel giugno di quest'anno, il tasso di partecipazione degli elettori era del 24,3% alla stessa ora.

Tumul in una cabina elettorale della Turingia

Secondo l'ufficio elettorale della Sassonia, le elezioni si sono svolte senza intoppi la mattina senza alcun disturbo. Non sono stati segnalati problemi. Tuttavia, non è stato lo stesso nella Turingia: Dopo un trambusto in una cabina elettorale a Gera, è stato presentato un reclamo per minacce. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nella cabina elettorale per votare la mattina, ha dichiarato un portavoce della polizia. Il responsabile della cabina elettorale ha quindi chiesto all'uomo di rimuovere la maglietta, poiché la pubblicità del partito era proibita all'interno della cabina elettorale. Anche se l'uomo ha obbedito alla richiesta, ha minacciato di "rientrare" uscendo dalla cabina elettorale, esprimendo il suo malcontento per il modo in cui era stato trattato.

La polizia ha quindi presentato un reclamo e ha emesso un avvertimento all'uomo. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su alcuni graffiti politici ("Höcke è un nazista") vicino alle cabine elettorali durante la notte per vandalismo.

Nonostante l'incidente in una cabina elettorale a Gera

Leggi anche: