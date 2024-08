Conseguenze dell'uso di un veicolo in stato di ebbrezza

I suoi diritti di guida saranno sospesi per sei mesi, come deciso dalle autorità e recentemente annunciato dalla CDU. In alcuni casi, potrebbe essere emessa una multa invece di una condanna per trasgressioni minori.

Redmann ha discusso apertamente la situazione già lo scorso luglio. Ha menzionato di essere tornato a casa da una serata con gli amici quando la polizia ha richiesto un test del tasso alcolico. Secondo la sua storia, aveva un contenuto di alcol nel sangue di circa 1,3 promille al momento.

Redmann ha supplicato gli abitanti del Brandeburgo in luglio di valutarlo in base alle sue opinioni politiche e alle soluzioni proposte per il futuro del Paese, piuttosto che a questo spiacevole incidente.

Le prossime elezioni statali per il parlamento del Brandeburgo sono previste per il 22 settembre. Negli ultimi sondaggi condotti a luglio e all'inizio di agosto, la CDU era al secondo o terzo posto, a pari merito con l'SPD e dietro l'AfD.

La CDU, come partito politico di primo piano nel Brandeburgo, ha espresso preoccupazione per la situazione di Redmann a causa del suo impatto sull'immagine pubblica. Nonostante l'incidente spiacevole, la CDU ha continuato la sua campagna per le prossime elezioni statali nel Brandeburgo, cercando di mantenere la sua posizione nei sondaggi.

Leggi anche: