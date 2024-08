- Conseguenze dell'ottenimento illecito di un veicolo ad alte prestazioni

Un individuo di 33 anni, privo di patente valida, che aveva rapito un lussuoso veicolo sportivo e aveva tentato di fuggire dalle autorità, è stato condannato alla libertà vigilata. Il Tribunale Regionale di Amburgo ha inflitto una pena di un anno e nove mesi di reclusione, sospesa per tre anni, per il furto d'auto e altri reati. Inoltre, il giudice ha imposto un divieto di guida di un anno al condannato, come confermato da un portavoce del tribunale.

Sotto la copertura del buio della notte del 21 febbraio 2024, questo individuo si trovava al volante di un veicolo sportivo, attraversando il distretto di Lokstedt. L'intenzione era di essere fermato dalla polizia. Tuttavia, invece di obbedire, è fuggito a tutta velocità, sbattendo la Porsche Macan contro un lampione. Il conducente ha quindi tentato di fuggire a piedi, ma gli ufficiali di legge sono riusciti ad arrestarlo, come riferito al momento. Il valore del veicolo rubato è stato stimato intorno ai 100.000 euro, secondo l'accusa.

Questo 33enne è stato anche riconosciuto colpevole di guida senza patente e fuga. I procedimenti relativi a quattro altri furti di veicoli sportivi sono stati archiviati, come ulteriormente chiarito dal portavoce del tribunale. In questi casi, veicoli sportivi identici erano stati rubati ad Amburgo. L'imputazione iniziale contro il 33enne riguardava il furto aggravato in cinque casi. La sentenza finale non è ancora stata annunciata.

