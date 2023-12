'Conosceva le condizioni': Rafael Nadal riflette sulla "situazione difficile" di Novak Djokovic in vista degli Australian Open

Djokovic, che è a pari merito con Nadal e Roger Federer per quanto riguarda i 20 titoli del Grande Slam, potrebbe non essere in grado di difendere il suo titolo agli Australian Open dopo che il suo visto per entrare nel Paese è stato annullato e che è stato bloccato alla frontiera e gli è stato detto che non aveva rispettato le regole di ingresso richieste.

Il 34enne non ha rivelato pubblicamente il suo stato di vaccinazione, ma il primo ministro australiano Scott Morrison ha dichiarato in una conferenza stampa giovedì che Djokovic "non aveva un'esenzione medica valida" al requisito di vaccinazione per gli arrivi.

Il team legale di Djokovic ha chiesto un'ingiunzione urgente contro la decisione delle forze di frontiera australiane di revocare il suo visto. Secondo la Reuters e l'emittente pubblica ABC, la Corte Federale del Paese ha rinviato a lunedì la decisione se gli sarà permesso di rimanere in Australia o se sarà espulso.

"Ha preso le sue decisioni, e ognuno è libero di prendere le proprie, ma poi ci sono delle conseguenze", ha detto Nadal, che giovedì ha vinto la sua prima partita in singolare da agosto, ai giornalisti a Melbourne.

"Ovviamente non mi piace la situazione che si sta verificando. In un certo senso, mi dispiace per lui. Ma allo stesso tempo, conosceva le condizioni da molti mesi, quindi ha preso la sua decisione".

Se Djokovic, nove volte campione agli Australian Open, non potesse partecipare al torneo, aumenterebbero le possibilità di Nadal di vincere il 21° titolo record del Grande Slam.

Anche Daniil Medvedev e Alexander Zverev, rispettivamente secondo e terzo nella classifica maschile dietro Djokovic, sono tra i favoriti per la vittoria a Melbourne.

"Sembra una situazione difficile, ma in fin dei conti l'unica cosa che posso dire è che stiamo attraversando tempi molto difficili e che molte famiglie hanno sofferto molto negli ultimi due anni a causa della pandemia", ha detto Nadal.

E ha aggiunto: "È normale che la gente qui in Australia sia molto frustrata per il caso [Djokovic], perché ha dovuto affrontare molti blocchi molto duri e molte persone non sono state in grado di tornare a casa.

"Dal mio punto di vista, l'unica cosa che posso dire è che credo in quello che dicono le persone che conoscono la medicina, e se le persone dicono che dobbiamo vaccinarci, dobbiamo farlo".

Nadal ha sconfitto Ricardas Berankis per 6-2 7-5 per raggiungere i quarti di finale del Melbourne Summer Set giovedì, un torneo di riscaldamento in vista degli Australian Open.

Si trattava della sua prima partita in singolare dopo cinque mesi a causa di un infortunio al piede sinistro, e lo spagnolo stava anche tornando in campo dopo essere risultato positivo al Covid-19 a dicembre.

"Mi sentivo stanchissimo e avevo la febbre", ha detto Nadal, che è stato vaccinato due volte, a proposito della contrazione del virus.

"Sono dovuto rimanere a letto per un paio di giorni senza potermi muovere molto perché stavo molto male con la febbre, e uno dei sintomi più duri che ho avuto in vita mia in termini di influenza".

Nadal è impegnato questa settimana nel sorteggio del doppio del Melbourne Summer Set e venerdì affronterà Tallon Griekspoor nel sorteggio del singolare.

Gli Australian Open iniziano il 17 gennaio e la finale maschile si svolgerà il 30 gennaio.

AnneClaire Stapleton e Jessie Yeung della CNN hanno contribuito al servizio.

Fonte: edition.cnn.com