Connie Chiume, attrice di "Black Panther", morta a 72 anni.

La sua famiglia ha confermato la sua morte in un ospedale di Johannesburg in un breve comunicato pubblicato sui social media.

In una breve dichiarazione su Instagram di martedì, hanno dichiarato: "La famiglia Chiume si rammarica di dover annunciare il decesso dell'acclamata attrice internazionale Connie Chiume.

"Connie Chiume, 72 anni, ci ha lasciati oggi all'ospedale Garden City il 6 agosto 2024. La famiglia chiede privacy in questo periodo difficile. La famiglia fornirà ulteriori dettagli in seguito."

Chiume, che ha interpretato il capo tribale Zawavari in entrambi "Black Panther" e il suo sequel del 2022 "Black Panther: Wakanda Forever", era un nome noto nelle case di tutta la sua nativa Sudafrica.

In tributo a lei su X, il governo sudafricano ha pubblicato: "Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi della pluripremiata e leggendaria attrice Connie Chiume. Il suo lavoro eccezionale sarà sempre ricordato. #RIPConnieChiume."

Chiume è nata in Sudafrica nel 1952 da un padre malawiano e una madre zulu, secondo il suo profilo sul sito web della sua agenzia, MLA. Prima di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo che si è svolta per oltre 45 anni, si è formata come infermiera e ha lavorato come insegnante.

Il suo primo passo nel mondo dell'intrattenimento è avvenuto nel 1977 quando ha partecipato a uno spettacolo musicale chiamato "Sola Sola", che ha girato Israele e Grecia. Ha poi accumulato una serie di crediti sia a teatro che sullo schermo, tra cui nella popolare serie televisiva sudafricana "Gomora".

In un tributo su Instagram, MLA ha scritto: "Siamo tutti scioccati e devastati dalla perdita della nostra amata Connie💔

"Mentre il sole tramonta su questo giorno profondamente triste, condivideremo di più su Connie, la sua vita meravigliosa e il suo incredibile successo nell'industria nelle settimane a venire.

"Eravamo tutti benedetti dal conoscerla.

"La famiglia di Connie ha chiesto privacy in questo momento difficile."

Nel corso della sua illustre carriera, Connie Chiume ha graziato vari palchi e schermi con il suo talento, offrendo ore di intrattenimento ai suoi fan. Il governo sudafricano ha riconosciuto i suoi contributi pagando tributo sulla sua piattaforma social, evidenziando il suo lavoro eccezionale e la sua eredità.

