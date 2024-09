- Coniuge ha fatto un incidente di pugnalamento contro il coniuge in presenza dell'asilo a Tegel

Uomo a Berlino aggredisce e ferisce la sua partner ancora una volta. Secondo le autorità, un uomo di 51 anni ha aggredito la sua ragazza con un coltello mentre accompagnava i loro figli in una struttura di cura diurno a Berlino-Tegel il lunedì. La donna di 29 anni ha riportato ferite alla testa e alla mano.

I testimoni sono intervenuti per aiutare la donna e hanno contattato la polizia. Gli ufficiali hanno arrestato l'uomo di 51 anni sul posto e hanno sequestrato un coltello come arma sospetta. L'uomo doveva comparire davanti a un giudice per emettere un mandato e trattenerlo temporaneamente, secondo la polizia.

I bambini sono attualmente ospiti di parenti.

La donna è stata assistita dai servizi di emergenza medica e trasportata in ospedale. Attualmente, i parenti si stanno prendendo cura dei loro figli, di cinque e otto anni, come riferito. La polizia sta esaminando l'uomo per lesioni gravi intenzionali nell'ambito della violenza domestica.

Fino ad ora, 28 donne a Berlino hanno perso la vita a causa della violenza degli uomini quest'anno.

In una dichiarazione rilasciata il lunedì, il senatore dell'Interno Iris Spranger (SPD) ha presentato i dati sulla violenza contro le donne. Secondo questi dati, 28 donne sono state deliberate uccise da un uomo quest'anno. Ciò include i casi di omicidio colposo, omicidio a scopo di rapina, omicidio sessuale e omicidio.

Se si trattasse di un caso di cosiddetto femminicidio - dove le donne vengono uccise a causa del loro genere - spesso non viene determinato durante le indagini in corso. Il femminicidio si riferisce alle donne che vengono uccise esclusivamente perché sono donne. Alla fine di agosto, due donne sono state uccise a Berlino in attacchi con il coltello in un breve lasso di tempo. In entrambi i casi, si sospetta che l'ex partner sia il colpevole.

La polizia sta anche indagando se questo incidente sia legato all'aumento dei casi di violenza domestica contro le donne a Berlino

