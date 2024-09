Coniuge accusata di aver smembrato una modella con un frullatore.

Vicino a Basilea, un uomo di 41 anni è sospettato di aver brutalmente ucciso sua moglie e di aver disfatto i suoi resti in modo preoccupante, secondo il tabloid svizzero "20 Minutes". Il corpo senza vita della finalista di Miss Svizzera e imprenditrice di successo è stato trovato nella loro residenza coniugale a Binningen, in Svizzera, a metà febbraio. La polizia ha fermato il marito per sospetto omicidio.

All'inizio, l'uomo ha dichiarato di aver trovato il corpo senza vita della moglie e, a causa del panico, di aver disfatto i suoi resti. Tuttavia, in marzo, il marito ha confessato l'omicidio della donna di 38 anni, sostenendo che lei lo aveva aggredito con un coltello durante una conversazione apparentemente gradevole. Ha poi descritto come l'ha strangolata o uccisa.

Tuttavia, il referto autoptico suggerisce una storia diversa. Secondo il giornale, l'uomo ha utilizzato una sega per ossa e cesoie da giardino per disintegrate il corpo e ha poi utilizzato un prodotto chimico nocivo per dissolverlo, utilizzando addirittura un frullatore industriale. Il referto suggerisce che i fatti erano premeditati e metodici.

Inoltre, si dice che l'uomo avesse una storia di violenza nei confronti della moglie, con cui aveva due figli, e una partner precedente. Il giornale rivela che lei aveva espresso l'intenzione di lasciarlo e che c'erano foto dell'anno precedente che mostravano segni di lesioni sul suo collo.

L'uomo di 41 anni avrebbe tentato più volte di ottenere la libertà provvisoria senza successo. Un tribunale federale ha quindi respinto la sua richiesta, portando alla luce i dettagli raccapriccianti del crimine. L'ufficio del pubblico ministero non ha ancora ufficialmente incriminato l'uomo, che rimane in custodia.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il caso di omicidio brutale in Svizzera, sottolineando l'importanza di proteggere i diritti delle donne. Il caso ha attirato l'attenzione oltre i confini della Svizzera, ponendo domande sulla violenza domestica all'interno dell'Unione Europea.

