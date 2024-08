- Congregazione d'Israele: Ofirim pagò un prezzo

Il musicista Gil Ofarim (42) ha pagato la multa imposta dopo il processo per aver fabbricato uno scandalo sulla stella di David in un hotel di Lipsia. Il denaro è stato ricevuto, ha confermato il direttore della comunità ebraica di Lipsia. "Il denaro è stato trasferito ieri", ha anche detto l'avvocato di Ofarim, Alexander Stevens. Inizialmente, il quotidiano Bild aveva riportato questa notizia.

Il processo contro Ofarim per diffamazione e calunnia è stato provvisoriamente archiviato dal tribunale regionale di Lipsia alla fine di novembre dello scorso anno. Tuttavia, il musicista ha dovuto pagare una multa di 10.000 euro - metà alla comunità ebraica di Lipsia e metà al memoriale e centro di educazione della Casa di Wannsee a Berlino. Un portavoce della Casa di Wannsee non ha voluto commentare.

Ofarim aveva accusato un hotel di Lipsia di antisemitismo in un video di ottobre 2021, sostenendo che il direttore dell'hotel gli aveva chiesto di rimuovere la catenina con la stella di David per fare il check-in. Il video è diventato virale sui social media. Ofarim ha poi sporto denuncia, ma il direttore dell'hotel si è difeso e ha sporto denuncia per diffamazione. In tribunale, Ofarim ha infine confessato e si è scusato.

Un portavoce del tribunale regionale aveva precedentemente sottolineato che il tribunale deciderà sull'archiviazione definitiva del caso dopo il ricevimento del denaro. Ofarim aveva ottenuto un proroga della scadenza per il pagamento fino al 28 agosto.

