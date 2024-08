- Congratulazioni con una bella foto di un bambino

Principessa Anna (74) ha un giorno speciale da festeggiare oggi. La sorella del Re Carlo III (75) compie gli anni il 15 agosto. Sull'account Instagram della "Famiglia Reale" è stata onorata con una storia di Instagram. "Buon compleanno alla Principessa Anna oggi", dice con una foto mista che mostra la Principessa Anna con suo fratello.

Foto dell'infanzia con il Re Carlo

Una vecchia foto in bianco e nero dell'infanzia mostra la Principessa Anna con suo fratello maggiore il Re Carlo. Si dice che sia del 1954 e sia stata scattata vicino alla Royal Lodge. I fratelli sono seduti su un prato e sorridono all'obiettivo. Un'altra foto mostra la figlia unica della Regina Elisabetta II (1926-2022) e del Principe Filippo (1921-2021) da sola, mentre una terza foto la mostra di nuovo con Carlo. Il duo indossa uniformi.

La Principessa Anna, nota come il membro più impegnato della Famiglia Reale, ha avuto un periodo di problemi di salute. Alla fine di giugno, è stata dimessa dall'ospedale dopo essere stata trattata per cinque giorni per una lieve ferita alla testa e una commozione cerebrale al Southmead Hospital di Bristol. Si dice che la principessa abbia poi fatto ritorno alla sua tenuta di Gatcombe Park a Minchinhampton. Sulla sua tenuta nel Gloucestershire, si dice che abbia subito la lieve ferita. I media britannici hanno riferito che era probabile che fosse stata ferita da un cavallo.

Da metà luglio, ha ripreso i suoi impegni e ha visitato i Giochi Olimpici di Parigi. La Principessa Anna ha un rapporto speciale con le Olimpiadi. È stata il primo membro della Famiglia Reale britannica a partecipare ai Giochi Olimpici. Ha gareggiato alle Olimpiadi del 1976 a Montreal e ha finito nona nella gara a squadre di equitazione. Dal 1988, Anne è membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

La Principessa Anna è la madre di Zara Tindall (43) e Peter Phillips (46). Entrambi sono del suo matrimonio con Mark Phillips (75), che è durato dal 1973 al 1992. Anna ha sposato Timothy Laurence (69), un ufficiale della Marina, alla fine del 1992.

L'amore infantile della Principessa Anna per le attività equestri è stato evidente nella foto del 1954, dove è vista con suo fratello il Re Carlo, entrambi in uniforme e sorridenti all'obiettivo vicino alla Royal Lodge. Attraverso la sua passione, la Principessa Anna è diventata il primo membro della Famiglia Reale britannica a gareggiare alle Olimpiadi, finendo nona nella gara a squadre di equitazione alle Olimpiadi del 1976 a Montreal.

