- Congratulazioni affettuose per la sua Carina

Con 10 emoticon a forma di cuore innamorato e un allegro "Buon compleanno Carinchen", Dieter Bohlen (70) ha festeggiato venerdì mattina il 40° compleanno della sua compagna di lunga data Carina. Ha condiviso uno scatto della loro fuga su Instagram, che ritrae Carina in un radioso bikini arancione che si gode il sole e la spiaggia. Sorridente alla fotocamera con gli occhiali da sole e una coda di cavallo, era sdraiata su un materassino solare arancione, circondata da un asciugamano e un ombrellone dello stesso colore.

Compagni da 18 anni

Carina è stata al fianco di Bohlen dal 2006. Si sono conosciuti in un club a Mallorca, dove lui aveva 51 anni e lei 21. Con una differenza di età di 30 anni, hanno formato una coppia indistruttibile. Nel corso degli anni, hanno dato il benvenuto alla figlia Amelie nel 2011, seguita dal figlio Maximilian nel 2013.

Bohlen ha ricordato il loro primo incontro, condividendo una foto di coppia il 5 agosto. L'ha accompagnata con la didascalia: "18 anni fa, le nostre strade si sono incrociate". A quanto pare, 14 emoticon a forma di cuore non erano abbastanza, così ne ha aggiunti altri sei.

"La storia d'amore perfetta nell'universo"

Carina, una hotelier ben addestrata, mantiene un profilo basso sotto i riflettori. Tuttavia, appare spesso sul account Instagram di Bohlen. Ha confessato di gestire la sua carriera in modo discreto: "Mi occupo della sua pubblicazione musicale, ho quasi quotidianamente richieste, coordino tutti gli appuntamenti e controllo le nuove proposte pubblicitarie... la lista non finisce mai".

"Con 17 anni alle spalle, siamo la storia d'amore perfetta nell'universo. Non abbiamo mai litigato", ha confessato Bohlen a "stern" all'inizio di quest'anno. "A casa, bisogna essere un pacificatore. Non lo ero prima, ma ora spesso mi chiedo: Vale la pena litigare per questo? Preferisco semplicemente accontentarmi e mantenere la pace. In passato, dicevo ai miei partner: 'Se ti dà fastidio, occupatene tu!'"

Il ruolo di Carina nel gestire la carriera di Dieter potrebbe sometimes seem overwhelming, but she prefers to keep their 'Other' private aspects of their relationship out of the public spotlight. Meanwhile, they continue to celebrate their unique bond, with Bohlen referring to their relationship as "the ultimate love story in the cosmos," which has endured without a single disagreement for 17 years.

Leggi anche: