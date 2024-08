- Congratulazioni a Axl, la sua prole.

Cantante Stacy Ferguson, nota come Fergie (49), e l'attore Joshua Duhamel (51) hanno celebrato il compleanno del loro figlio Axl l'11 agosto, riempiendo Instagram di post affettuosi.

"Assistere alla tua evoluzione in ogni fase della vita è stato un'esperienza incredibile," ha scritto Fergie in un post pieno di immagini. "Quando guardo il football dal tuo punto di vista, mi sento di nuovo un bambino. Non importa la maglia che indossi, sarò sempre il tuo sostenitore più fedele - a supportarti in tutte le tue imprese. Il mio amore per te va oltre le parole."

La cantante di "Fergalicious" ha pubblicato una foto di gruppo con il figlio, uno scatto dell'11enne in maglia dell'Inghilterra e una foto di loro due su un castello gonfiabile mentre Axl indossava una maglia dell'Arsenal, tra molte altre immagini.

Anche Duhamel ha inviato un messaggio di compleanno su Instagram. "Buon 11° compleanno, Axl Jack! Sei letteralmente il figlio migliore che un padre possa desiderare. Ti amo più di quanto tu possa mai sapere," ha scritto il 51enne, accompagnato da immagini del piccolo Axl su uno sci d'acqua, a godersi la spiaggia con una maschera da snorkeling e un selfie con il suo fratello minore Shepherd, nato nel gennaio 2024. Nella sua storia Instagram, Duhamel ha condiviso un'altra immagine dell'11enne Axl con in braccio il suo fratellino.

Axl Jack è nato nel 2013. Fergie e Duhamel hanno iniziato a frequentarsi nel 2004, si sono sposati nel 2009 e hanno annunciato la loro separazione nel 2017. Il loro divorzio è stato finalizzato nel novembre 2019. Duhamel ha sposato la modella Audra Mari (30) nel settembre 2022, essendo insieme dal 2018. Lei è la madre del suo secondo figlio.

