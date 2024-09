- Congestione stradale sulla A1 causata da lavori in corso

A causa di lavori in corso, l'autostrada A1 tra Hamburg-Billstedt e -Moorfleet è in fase di restringimento in direzione di Brema. Questa modifica è iniziata lunedì e, rispetto ai soliti tre corsie, gli automobilisti avranno ora accesso solo a due corsie. In alcune notti, il traffico sarà ulteriormente limitato a una sola corsia, come dichiarato da Autobahn GmbH Nord. Questa situazione ha causato congestioni stradali.

Questa mattina, è stato osservato un tratto di undici chilometri di traffico fermo sull'A1 tra Hamburg-Ost Kreuz e Dreieck Norderelbe. Inoltre, si è formato un ingorgo di circa cinque chilometri sull'A25 dalla rampa di uscita Hamburg-Neuallermohe-West a Dreieck Hamburg Südost. Infine, un ingorgo di otto chilometri è stato registrato sull'A24 tra Reinbek e Hamburg-Horn, secondo i rapporti del centro di monitoraggio del traffico.

La zona nella parte sud-est di Amburgo è uno dei tratti di autostrada più trafficati della Germania, con oltre 136.000 veicoli che la attraversano quotidianamente, di cui circa il 21% sono camion. L'A1 agevola il flusso di traffico dalla regione del Baltico e dalla Scandinavia, che attraversa i ponti sull'Elba. Secondo Autobahn GmbH, l'ultima significativa ristrutturazione di questo tratto risale al 2008.

Per gestire il traffico durante i lavori, Autobahn GmbH Nord consiglia di utilizzare itinerari alternativi, come l'A7 o l'A24, per le società di trasporto e telecomunicazioni con orari stretti. Con la riduzione della carreggiata dell'autostrada A1, i fornitori di telecomunicazioni potrebbero riscontrare ritardi nella consegna dei loro servizi alle aree lungo questo percorso.

