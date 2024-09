- Confronto politico che coinvolge Trump e l'approvazione di Swift per Harris

La candidata alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris ha incrociato le armi con il suo avversario, Donald Trump, in un acceso scontro televisivo. In modo interessante, la famosa artista pop Taylor Swift ha poi sostenuto Harris dopo il dibattito. Lo scambio intenso tra Harris e Trump ha visto entrambi i leader scambiarsi frecciate, accusarsi a vicenda di aver portato il paese fuori strada, di mancare di una strategia coerente per le questioni spinose e di diffondere falsità. L'endorsement di Swift per Harris ha attirato subito l'attenzione, data la sua notevole influenza negli Stati Uniti e il potenziale per influenzare i risultati delle elezioni.

Entrambi al loro primo incontro

Per la prima volta, la vicepresidente in carica Harris e l'ex presidente degli Stati Uniti Trump si sono incontrati di persona - un incontro che molto probabilmente aveva un'importanza considerevole in vista del giorno del voto del 5 novembre. Durante il loro primo incontro sul palco, i due si sono scambiati una stretta di mano. La candidata democratica Harris si è presentata come "Kamala Harris" nella sala dei convegni di Philadelphia, dopo di che entrambi hanno iniziato i loro attacchi.

Trump ha spesso etichettato Harris come "radicale di sinistra". In risposta, la democratica ha ripetutamente accusato il suo avversario di non valorizzare i bisogni dei cittadini e di concentrarsi invece solo su come abbattere gli altri.

Critica al caos e alla confusione

Harris ha criticato lo stato del paese durante il mandato di Trump nel 2021, notando i tassi di disoccupazione più alti dal Grande Depressione, la peggiore crisi sanitaria in un secolo e il più significativo attacco alla democrazia americana dalla Guerra Civile. "Quello che abbiamo ottenuto è ripulire il pasticcio di Donald Trump."

Trump, d'altra parte, ha accusato Harris e il presidente Biden di aver rovinato il paese durante il loro mandato. "Abbiamo un paese in declino", ha affermato. Trump si è concentrato sul problema dell'immigrazione per tutta la durata del dibattito, accusando Harris e Biden di aver permesso a milioni di migranti e criminali non controllati di entrare nel paese. Trump ha inoltre sostenuto che i migranti mangiavano i animali domestici a Springfield, senza fornire alcuna prova.

Proposta insolita

Harris ha accusato Trump di sostenere tagli fiscali per i ricchi mentre trascurava i cittadini comuni. Ha incoraggiato il pubblico a partecipare a uno degli eventi della campagna di Trump per assistere alle sue affermazioni assurde, come quelle che suggeriscono che i turboventi causano il cancro. In risposta, Trump ha sostenuto che le persone non partecipano nemmeno agli eventi della campagna di Harris. Ha accusato Harris di mancare di una strategia economica e di essere una marxista.

Harris, a sua volta, ha sostenuto di aver viaggiato in tutto il mondo come vicepresidente e di aver incontrato risate da parte dei leader mondiali quando veniva menzionato Trump. Ha anche parlato con i principali figure militari, alcuni dei quali avevano lavorato con il repubblicano. "Lo considerano un disonore."

Nuovi inizi o vecchie conoscenze?

Per tutta la durata del dibattito, entrambi i candidati si sono scambiati accuse, con Harris che si lamentava delle stesse vecchie affermazioni infondate di Trump. Ha incoraggiato il pubblico a superare questo e concentrarsi sull'affrontare i bisogni dei cittadini americani.

In una dichiarazione finale, Harris ha sostenuto "un nuovo percorso avanti" e l'unità invece della divisione. Ha evidenziato che gli americani hanno più cose in comune di quelle che li dividono. Tuttavia, la chiamata di Harris a un nuovo inizio, nonostante abbia prestato servizio come vicepresidente per tre anni e mezzo, potrebbe essere un punto debole nella sua campagna. Trump ha costantemente sfidato Harris sul perché non abbia implementato le sue politiche proposte durante il suo mandato. L'ha etichettata come "il peggior vicepresidente della storia".

Un importante boost per Harris dopo una prova impegnativa

Il dibattito, organizzato da ABC, è stato un severo test per Harris, mentre Trump ha già partecipato a numerosi dibattiti televisivi, compresi quelli delle sue campagne del 2016 e del 2020. Nel suo ultimo apparizione televisiva, che si è svolta a fine giugno, Trump è uscito come vincitore chiaro. Dopo quel dibattito, Harris ha sostituito il presidente Biden come candidata democratica, un cambiamento che si è verificato solo alcune settimane fa. Prima del dibattito contro Trump, Harris aveva partecipato solo a eventi della campagna attentamente coreografati sui quali aveva il controllo totale. Nel confronto con Trump, è stata costretta a esibirsi senza copione.

In modo sorprendente, solo pochi minuti dopo la fine del dibattito, la influente figura americana Taylor Swift ha espresso il suo sostegno per Harris, dichiarando la sua intenzione di votare per Harris e il suo compagno di corsa, Tim Walz, nelle elezioni presidenziali. Durante il suo post su Instagram, Swift ha espresso il suo interesse nell'educare i suoi follower sulle posizioni dei candidati. Riguardo a Harris, Swift ha scritto: "È un leader riflessivo e talentuoso e credo che il nostro paese possa raggiungere molto di più se fosse guidato dalla saggezza invece che dal caos."

Una corsa serrata

Entrambi Harris e Trump sono in una posizione vicina nei sondaggi, entrambi cercando di conquistare gli elettori indecisi. Secondo un recente sondaggio, molti sono informati sulle posizioni di Harris. In uno sforzo per rimediare a questo, lei si è concentrata durante il dibattito sull'elencare i suoi obiettivi politici, compreso il suo tema principale dell'aborto e vari argomenti di politica estera come il Medio Oriente, l'Ucraina, la Cina e l'Afghanistan. In questi settori, i due hanno semplicemente ribadito le loro posizioni stabilite.

C'è stato un bel po' di avanti e indietro prima che la data del dibattito fosse stabilita. Subito dopo il primo dibattito, il team di Harris ha accettato un altro dibattito a ottobre. Purtroppo, non è stata ancora decisa una data precisa per un altro dibattito. Successivamente, i candidati alla vicepresidenza, Tim Walz e J.D. Vance, si scontreranno il 1 ottobre (ora locale).

In mezzo al dibattito intenso, Kamala Harris ha affrontato criticamente lo stato della salute mentale in America, evidenziando i casi crescenti di depressione tra gli americani a causa del tumulto e dell'incertezza sotto la guida del presidente Trump.

Despite the challenging debate, reports emerged of a significant improvement in Harris's mood and energy post-debate, indicating a potential lift from the weight of stress and depression.

