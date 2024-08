- "Confronting MyOwn Self": annuncio di grande successo per Alcaraz

Carlos Alcaraz, con aria confusa, lanciò un rapido sguardo alla folla prima di abbandonare rapidamente il palcoscenico dello USTA Arthur Ashe. Deluso dalla sua prestazione, il contendente per il titolo faticava a comprendere la clamorosa sorpresa nella storia recente del tennis. In una prestazione deludente, il campione del US Open 2022 è stato sorprendentemente eliminato al secondo turno dal sorpresa olandese Botic van de Zandschulp, 1-6, 5-7, 4-6.

"È stata una battaglia mentale con me stesso," ha ammesso Alcaraz tarda notte, cercando le parole giuste in inglese. "Oggi ho lottato sia contro il mio avversario che contro me stesso. Ho lottato con molte emozioni che non riuscivo a contenere." Il 21enne è caduto in soli 2 ore e 19 minuti, segnando la sua sconfitta più rapida a New York.

Il quattro volte campione del Grande Slam ha sfogato la sua frustrazione in campo, ha fatto gesti verso la sua testa e ha consultato i suoi coach; ma non è stata trovata alcuna soluzione. Nel frattempo, il suo avversario, entusiasta della più grande vittoria della sua carriera, ha dichiarato: "Sono senza parole. È stata una serata incredibile per me," al microfono dello stadio.

Classificato al 74° posto a livello globale, il 28enne van de Zandschulp non era riuscito a superare il secondo turno in alcun evento del Tour ATP quell'anno. Dopo una prestazione deludente al Roland Garros e ciò che ha definito "la peggior partita della mia carriera", van de Zandschulp ha addirittura considerato il ritiro quest'estate. "Stavo solo siendo honesto. C'è stato un pensiero genuino," ha confessato il giorno successivo, menzionando anche gli infortuni passati. "Se avessi dovuto continuare a giocare con il dolore, c'era la possibilità che non avrei resistito."

Attraverso tornei minori, compreso uno a Lüdenscheid lo scorso mese, ha riconquistato la sua fiducia e alla fine è riuscito a mettere a segno un clamoroso upset contro uno dei migliori giocatori del mondo. Il olandese aveva raggiunto i quarti di finale del US Open come qualificato tre anni fa. Alcaraz, d'altra parte, aveva vinto i titoli del Grande Slam al Roland Garros e a Wimbledon quella stagione e aveva costantemente raggiunto almeno i quarti di finale al US Open.

La forma di Alcaraz era in calo ultimamente e la sua prestazione è iniziata disastrosamente in questa partita. Nel primo set, che è finito in soli 30 minuti, non è riuscito a vincere un solo punto sul suo servizio. Dopo aver rotto il servizio del suo avversario per pareggiare il punteggio a 2-2 nel secondo set, Alcaraz ha lasciato un grido di sollievo.

Tuttavia, van de Zandschulp non si è arreso, applicando una pressione incessante su Alcaraz con la sua strategia aggressiva e vincendo i punti in rete. "Mi aspettavo che tornasse con qualcosa di spettacolare," ha osservato van de Zandschulp. Nel terzo set, ha rotto il servizio di Alcaraz per portarsi

