- Confrontato con un fan di Adele: i guardie di sicurezza in custodia

Due a colluttazione fisica con un visitatore a un concerto di Adele a Monaco di Baviera, due membri della sicurezza sono in custodia. Stanno essere indagati per sospetta lesione personale grave, come confermato dalla polizia di Monaco su richiesta.

La causa della colluttazione tra un uomo di 26 anni del Nord dell'Irlanda e i membri della sicurezza venerdì sera, poco prima dell'inizio del concerto, rimane sconosciuta. Il fan del concerto è stato ferito e ha dovuto essere portato in ospedale. Il contesto dell'incidente e la sequenza esatta degli eventi sono attualmente oggetto di indagine, secondo la polizia.

Per i dieci concerti a Monaco di Baviera, la cantante di 36 anni Adele ("Rolling in the Deep", "Hello", "Easy on Me") ha fatto costruire uno stadio temporaneo su misura per le sue esigenze. Si tratta della sua prima esibizione sulla terraferma europea dal 2016.

Nonostante le ferite al corpo, le condizioni del fan del concerto sono ora strettamente monitorate in ospedale. L'indagine sull'incidente si concentra su potenziali accuse di lesioni personali a causa della colluttazione.

