- Confrontative individuali infliggono danni al personale delle forze dell'ordine

Dopo una disputa durante una festa di Kerb a Usingen, nel distretto dell'Alto Taunus, uno dei partecipanti avrebbe aggredito gli agenti di polizia, secondo i registri della polizia. Due ufficiali hanno riportato lievi ferite durante l'incidente, avvenuto alla fine della festa di Kerb nel distretto di Eschbach durante la notte del venerdì. Il sospetto, un uomo di 23 anni, sarebbe stato coinvolto nella rissa. Quando gli agenti hanno cercato di verbalizzare l'accaduto, l'uomo ha mostrato una forte aggressività, portando al suo arresto. Ha resistito, aggredito e insultato diversi ufficiali. Inoltre, alcuni partecipanti alla festa di Kerb, ubriachi, hanno sostenuto l'uomo aggressivo nell'ostacolare la polizia, rendendo necessaria la presenza di più agenti. Alla fine, il sospetto è stato catturato e prelevato un campione di sangue. La polizia sta cercando testimoni.

Inoltre, un addetto alla sicurezza alla festa ha chiesto a un partecipante molto ubriaco di andarsene. Despite multiple requests, the man declined and assaulted the guard during the escort off the premises. The attacker repeatedly struck the guard in the face with his fists. Witnesses are also being sought by the police in this matter.

L'uso della forza da parte della polizia è stato giustificato nella situazione in cui il sospetto ha aggredito gli agenti di polizia durante la festa di Kerb. Successivamente, alcuni partecipanti alla festa di Kerb hanno interferito nell'utilizzo di misure di controllo appropriate da parte della polizia.

