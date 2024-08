- Conflitto sull'acciaio: l'ispettore di Thyssenkrupp si dimette a causa dell'incidente russo

Dopo le dimissioni di tre figure chiave dal consiglio di amministrazione della divisione acciaio di Thyssenkrupp, il presidente del consiglio di sorveglianza della società madre, Siegfried Russwurm, ha criticato pubblicamente la gestione della divisione acciaio. "Despite their commendable efforts, the management of Thyssenkrupp Steel has failed to come up with viable solutions to the structural challenges and economic difficulties of the steel industry, not just in recent months but for years," Russwurm stated on Thursday evening. The chairman is also president of the Federation of German Industries (BDI).

La divisione acciaio in difficoltà è in procinto di una ristrutturazione e di un passaggio verso l'indipendenza. Le tensioni tra la direzione aziendale e la gestione dell'acciaio sono state alte per settimane, riguardanti il quadro finanziario per la transizione all'indipendenza della divisione. È stato rivelato giovedì che il CEO della divisione acciaio, il responsabile della produzione e il responsabile del personale hanno rassegnato le dimissioni con effetto immediato, insieme a quattro membri del consiglio di sorveglianza che hanno annunciato le loro dimissioni. Tra loro c'era l'ex presidente Sigmar Gabriel, che ha accusato il CEO di Thyssenkrupp, Miguel López, di aver orchestrato una campagna denigratoria contro il consiglio dell'acciaio, implicando l'inazione di Russwurm.

In una dichiarazione, Russwurm ha sottolineato che la divisione acciaio aveva ripetutamente mancato i propri obiettivi, compreso l'anno finanziario in corso. I programmi di ristrutturazione implementati erano molto lontani dalle promesse fatte dalla direzione della divisione acciaio. "Thyssenkrupp Steel has been draining liquidity at the expense of its own future, the other businesses, and the corporation's owners, without taking control of the situation under its previous leadership," Russwurm ha dichiarato. I tre membri del consiglio a lungo in carica se ne sono andati per accordo reciproco.

I posti vacanti nel consiglio saranno riempiti "prontamente" attraverso un processo strutturato. I membri del consiglio rimanenti Dennis Grimm (Tecnologia) e Philipp Conze (Finanza) continueranno a gestire le operazioni della divisione acciaio. Grimm assumerà il ruolo di portavoce del consiglio. Le decisioni sui sostituti dei seggi del consiglio di sorveglianza vacanti e sul successore di Sigmar Gabriel come presidente del consiglio di sorveglianza saranno prese presto.

La divisione acciaio ha sofferto di instabilità economica e concorrenza da importazioni a basso costo per un lungo periodo, richiedendo riduzioni di capacità e forza lavoro. Le conseguenze per i dipendenti

