- Conflitto internazionale: le autorità ufficiali vietano l'accesso al rappresentante del governo

La borsa a tracolla rossa di Svenja Schulze (SPD) ha rischiato di scatenare un incidente internazionale. La ministra federale per la Cooperazione economica e lo Sviluppo è attualmente in Pakistan per esplorare le condizioni di produzione nelle aziende tessili. Il giovedì ha visitato una fabbrica di calzini sportivi a Lahore.

Solo due giorni prima, era prevista una riunione con il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif nella capitale, Islamabad. Data la sua posizione di primo ministro occidentale che visita il paese dopo le recenti elezioni dell'8 febbraio, questo incontro era significativo.

Svenja Schulze fa una svolta

Tuttavia, alla residenza ufficiale, gli ufficiali di sicurezza hanno richiesto a Schulze di consegnare la sua borsa a tracolla rossa.

Successivamente, gli eventi sono stati catturati in un breve video pubblicato dal giornalista della ZDF Andreas Kynast sulla piattaforma di messaggistica X. La ministra consulta brevemente con l'ambasciatore tedesco Alfred Grannas. Successivamente, entrambi si voltano e tornano al veicolo. Alla fine, gli ufficiali di sicurezza cedono e Schulze è autorizzata ad entrare nell'edificio - con la borsa.

Secondo fonti all'interno della delegazione, ci sono state trattative estese con la squadra di sicurezza del primo ministro in precedenza. La delegazione tedesca aveva inizialmente richiesto di portare un fotografo all'appuntamento, come è solito fare in questi viaggi. Tuttavia, questa richiesta è stata respinta dalla parte pakistana.

Tuttavia, la borsa ha rappresentato un limite per Schulze. È considerato un insulto diplomatico richiedere la resa di oggetti personali da un rappresentante del governo.

Per fortuna, l'incontro non è stato compromesso dalla riunione con il primo ministro, secondo le fonti. Sharif, membro del partito conservatore Muslim League-Nawaz che ha servito come primo ministro da aprile 2022 all'14 agosto 2023, ha accolto Schulze per cena alla presenza di quasi tutto il suo gabinetto. La conversazione, che si è svolta in parte in tedesco e inglese, è andata apparentemente bene, secondo le fonti.

Svenja Schulze sotto esame

La Germania è il principale partner commerciale del Pakistan nell'UE. Secondo i dati del Ministero degli Affari Esteri federale, la Repubblica Islamica esporta principalmente tessuti, prodotti in pelle, attrezzature sportive e strumenti medici in Germania.

Schulze è sotto critica in Germania. Oltre al ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner (FDP) che chiede riduzioni significative dell'aiuto allo sviluppo, ci sono anche richieste di abolire il ministero e integrarlo con il Ministero degli Affari Esteri federale.

Inoltre, il progetto di bandiera di Schulze, la legge sulle catene di fornitura, incontra una forte opposizione. L'CDU lo definisce un "mostro burocratico" e ne richiede la sospensione. Recentemente, anche il ministro federale dell'Economia Robert Habeck (Verdi) ha sostenuto un impegno volontario, apparentemente pugnalando Schulze alle spalle.

Nonostante l'incidente con la sua borsa a tracolla rossa, l'incontro di Svenja Schulze con il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif è proseguito come previsto, dimostrando l'importanza del Pakistan nei rapporti commerciali della Germania. Nonostante la critica in Germania, in particolare riguardo alla sua legge sulle catene di fornitura, Schulze continua il suo lavoro in Pakistan, concentrandosi sull'intensificazione della cooperazione economica tra i due paesi.

