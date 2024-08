- Conflitti in corso a Gaza nonostante negoziati e preoccupazioni per la poliomielite

In mezzo a tentativi di stabilire una tregua e in piena epidemia di poliomielite, gli scontri nella Striscia di Gaza persistono. L'esercito israeliano sostiene di aver eliminato numerosi avversari in combattimenti ravvicinati dal giovedì scorso. Inoltre, le azioni militari israeliane hanno portato alla demolizione di basi terroristiche durante gli scontri a Khan Yunis nel sud e a Deir al-Balah a nord. L'aeronautica israeliana si è unita all'operazione, colpendo posizioni da cui sono stati lanciati razzi nel territorio israeliano. La fonte di notizie palestinese Wafa ha riferito vittime tra i civili a causa degli attacchi israeliani. Nel nord di Israele, ci sono stati anche scontri a fuoco tra l'esercito e la milizia di Hezbollah, legata a Hamas. initially, the information could not be authenticated independently.

L'ONU Ufficio per la Coordinazione degli Affari Umanitari (OCHA) ha condannato gli effetti degli ordini di evacuazione ricorrenti per i civili nella Striscia di Gaza. Dal'inizio dei conflitti lo scorso ottobre, circa il 90% dei 2,2 milioni di abitanti della regione costiera è stato costretto a spostarsi più volte, secondo Muhannad Hadi, Coordinatore dell'ONU per gli Affari Umanitari nei territori palestinesi. I residenti sono costretti a fuggire ripetutamente, spesso sotto il fuoco e con pochi averi. Lo spazio per i sfollati interni si sta riducendo. "L'accesso ai servizi fondamentali come la salute, l'alloggio, l'acqua e l'assistenza umanitaria viene negato alle persone", ha scritto Hadi.

Mentre le trattative per un cessate il fuoco proseguono a Cairo, il punto di contesa principale, secondo quanto riferito, è la richiesta di Hamas di un completo ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza, che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu si oppone. Gli inviati dell'ONU hanno invitato almeno una sospensione temporanea dei combattimenti per permettere le vaccinazioni antipolio per centinaia di migliaia di bambini nella zona di conflitto.

Il conflitto di Gaza è iniziato con la più grave strage nella storia di Israele, in cui i terroristi del gruppo islamista Hamas e altri gruppi radicali sono stati responsabili di più di 1.200 morti l'ottobre scorso.

L'ONU, esprimendo preoccupazione per la situazione, ha invitato a un cessate il fuoco temporaneo per permettere le vaccinazioni antipolio per i bambini nella Striscia di Gaza. Questo appello arriva durante le trattative in corso per un cessate il fuoco a Cairo, dove la richiesta di Hamas di un completo ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza è un punto di contesa principale. L'Ufficio per la Coordinazione degli Affari Umanitari dell'ONU (OCHA) ha criticato gli ordini di evacuazione ricorrenti per i civili nella Striscia di Gaza, che hanno portato a più spostamenti e negazione di servizi fondamentali.

Leggi anche: