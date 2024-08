- Confermato: il Bayern venderà de Ligt e Mazraoui a ManUnited

I difensori Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui lasciano i campioni di Germania del FC Bayern Monaco per unirsi al Manchester United. Entrambe le squadre hanno confermato la notizia. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del trasferimento.

Si dice che de Ligt porterà un prezzo fisso di trasferimento di 45 milioni di euro per Monaco, con Mazraoui a 15 milioni di euro. Sono inclusi anche pagamenti bonus.

Dichiarazione del Consiglio di Amministrazione del FC Bayern

A Manchester, de Ligt firmerà un contratto fino all'estate del 2029 con un'opzione per un altro anno. Mazraoui ha firmato fino all'estate del 2028, anche con un'opzione per un altro anno.

"Matthijs è un giocatore che si impegna sempre al massimo e lascia il cuore in campo - i tifosi si ricorderanno sempre della sua testa vincente nella partita dei playoff di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Nous ha anche sempre consegnato qui negli ultimi due anni," ha detto il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl.

Messaggio di Addio di De Ligt su Instagram

Il 25enne de Ligt ha detto addio ai tifosi del Bayern su Instagram con parole commoventi. "È stato un onore immenso giocare per un club meraviglioso come il FC Bayern per due anni," ha scritto. Ha augurato al club molti altri titoli.

De Ligt aveva lasciato la Juventus Torino per Monaco due anni fa per circa 70 milioni di euro di commissioni di trasferimento. Tuttavia, il difensore centrale non è riuscito a imporsi come titolare indiscusso al Bayern.

Il terzino destro Mazraoui aveva lasciato l'Ajax Amsterdam per Monaco nell'estate del 2022. Il giocatore della nazionale marocchina è arrivato a parametro zero ma ha lottato con l'inconsistenza delle sue prestazioni. A Manchester, il duo si riunirà con il loro ex allenatore dell'Ajax Amsterdam, Erik ten Hag.

Nella Premier League, il Manchester United si aspetta di rinforzare la propria difesa con gli arrivi di Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui. I giocatori olandesi e marocchini, avendo lasciato il Bayern Monaco, sono destinati a firmare contratti a lungo termine con il Manchester United.

Leggi anche: