Conferma unanime di Voigt come capo della fazione CDU nell'assemblea legislativa della Turingia.

Voigt ha espresso la sua gioia, "È fantastico collaborare con la nostra squadra energica, coinvolta e prevalentemente femminile per spingere verso miglioramenti significativi e un futuro luminoso per la Turingia". Secondo i resoconti, il gruppo recentemente riformato ha confermato la loro decisione di continuare il dialogo per stabilire un'amministrazione statale governata dalla CDU.

La CDU ha ottenuto il secondo posto alle elezioni statali della Turingia dietro all'AfD. Se le trattative per il governo statale in arrivo si dimostreranno fortunate, Voigt è destinato ad assumere il ruolo di Ministro-Presidente, e il gruppo parlamentare di stato della CDU dovrebbe quindi selezionare un nuovo capo fazione. Il gruppo parlamentare di stato appena nominato dell'AfD aveva precedentemente sostenuto il loro leader di partito, Björn Höcke, nel suo ruolo.

