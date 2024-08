- Conferma della febbre catarrale degli ovini nel nord

La malattia di Bluetongue, pericolosa per gli animali, è stata confermata nel bestiame nei distretti di Steinburg, Nordfriesland e Schleswig-Flensburg nello Schleswig-Holstein. Ciò significa che lo stato federale più a nord perde il suo status di libertà riguardo alla malattia degli animali, ha annunciato il Ministero dell'Agricoltura. Ciò comporta immediate conseguenze per i proprietari di bestiame.

Secondo il ministero, ci sono restrizioni per il trasporto di animali che possono contrarre la malattia verso altri paesi dove la malattia di Bluetongue non si è ancora verificata. Gli animali suscettibili alla malattia includono principalmente il bestiame, le pecore, le capre, i lama e gli alpaca, nonché altri ruminanti. Il trasporto di animali verso gli stati membri dell'UE che sono liberi dalla malattia degli animali è generalmente proibito.

La vaccinazione fornisce protezione

Una vaccinazione offre una protezione efficace contro i corsi gravi della malattia di Bluetongue. Anche se non previene l'infezione, previene i sintomi e riduce il numero di morti, secondo il Ministero dell'Agricoltura. "La malattia causata dal virus della Bluetongue può causare grande sofferenza degli animali", ha detto il Segretario all'Agricoltura Anne Bennett-Sturies.

I proprietari di bestiame nello Schleswig-Holstein sono invitati a monitorare da vicino i loro greggi e vaccinarli. Il governo statale sostiene le operazioni di vaccinazione: il sussidio è di un euro per pecora o capra e due euro per bestiame, è stato ulteriormente comunicato.

Nessun pericolo per gli esseri umani

Secondo il ministero, la malattia di Bluetongue è una malattia dei ruminanti. Gli esseri umani non possono essere infettati dal virus. Il consumo di carne o prodotti lattiero-caseari è sicuro.

La conferma della malattia di Bluetongue nello Schleswig-Holstein ha portato a restrizioni nel trasporto di animali suscettibili verso gli stati membri dell'UE che sono liberi da questa malattia degli animali. Per prevenire corsi gravi e ridurre le morti degli animali, i proprietari di bestiame sono incoraggiati a vaccinare il loro bestiame, poiché il ministero offre un sussidio di due euro per animale per questo.

Leggi anche: