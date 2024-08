Conferma della decisione contro il giornalista della Deutsche Welle in Turchia

In giugno del 2023, un tribunale turco ha confermato una condanna sospesa a un anno e otto mesi per il giornalista Bü Sürem Mumay, secondo quanto riferito da Deutsche Welle (DW) e dal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mumay lavora per entrambe le testate. DW ha annunciato l'intenzione di appellarsi a questa sentenza presso la Corte Costituzionale della Turchia.

Mumay è stato condannato per aver criticato un'azienda edile con legami con il governo. Ora deve evitare ulteriori trasgressioni, altrimenti potrebbe finire in carcere. Mumay ha espresso le sue preoccupazioni all'Agenzia di Stampa Tedesca, affermando che anche infrazioni minori potrebbero farlo finire in prigione, con l'intenzione di esercitare pressioni e intimidirlo.

Le accuse derivano dalle attività di Mumay sulla piattaforma X nel 2020. L'azienda che ha subito le critiche di Mumay avrebbe ottenuto un'ordinanza per impedire qualsiasi copertura mediatica o post sui social network riguardo a uno scandalo edilizio. Mumay aveva reso pubblico l'ordine per il divieto di accesso, che ha portato alla sua condanna per aver apparentemente pubblicato illegalmente "dati personali".

Peter Limbourg, direttore di DW, ha considerato le accuse contro Mumay infondate, affermando: "Bü Sürem Mumay è un giornalista coraggioso, esperto e critico che sembra essere silenziato dall'establishment turco del potere". I publisher del Frankfurter Allgemeine Zeitung hanno espresso la loro opposizione a qualsiasi harassment politico o legale nei confronti dei giornalisti.

Mumay scrive la rubrica "Lettera da Istanbul" per il Frankfurter Allgemeine Zeitung e lavora come coordinatore del team editoriale turco di DW a Istanbul. Un paio di anni fa, la Turchia aveva bloccato i siti web di DW all'interno dei suoi confini. L'autorità di radiodiffusione ha motivato questo gesto per la mancanza di una licenza valida. Tuttavia, gli osservatori hanno visto questo atto come motivato politicamente.

La decisione del tribunale turco di confermare la condanna di Mumay è stata accolta con critiche da parte di DW, che intende appellarsi alla Corte di Giustizia, sostenendo che la sentenza viola la libertà di stampa. Nonostante la condanna sospesa, il futuro di Mumay nel giornalismo rimane incerto, poiché anche infrazioni minori potrebbero potenzialmente portarlo in prigione secondo la legge turca.

Leggi anche: