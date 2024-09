- Condurre perquisizioni residenziali per individuare i trasgressori fuggitivi

Le autorità stanno cercando uno dei quattro fuggiaschi che sono scappati da un ospedale distrettuale della Bassa Baviera, e hanno indagato in due luoghi nel Nord Reno-Westfalia. Sulla base di informazioni internazionali sui compari e sui nascondigli dei fuggitivi, hanno scoperto i luoghi a Witten (distretto dell'Ennepe-Ruhr), come riportato dalla polizia.

I sospetti hanno indicato la possibilità che questo tizio si trovasse in questi luoghi. Ma quando i reparti speciali hanno controllato gli appartamenti alla fine di agosto, non hanno trovato il fuggiasco voluto. Le indagini proseguono, hanno detto i poliziotti, mentre continuano a esaminare i suggerimenti delle persone e le immagini delle telecamere a circuito chiuso.

L'individuo catturato in Austria rimane in detenzione

La quartetto è fuggito dall'ospedale distrettuale di Straubing il 17 agosto. Sono riusciti a prendere il controllo di un membro del personale dell'ospedale e lo hanno costretto ad aprire una porta sotto la minaccia di un'arma. Uno dei fuggiaschi è stato catturato solo pochi giorni dopo vicino a Graz, in Austria. Un mandato di arresto internazionale è ancora in vigore per i altri tre.

L'individuo di 28 anni catturato in Austria è ancora detenuto in prigioni austriache, hanno riferito le autorità. La procura di Regensburg ha presentato una richiesta per la sua estradizione in Germania.

L'assenza del fuggiasco negli appartamenti di Witten identificati ha fatto sorgere sospetti sulla sua possibile ricollocazione.

