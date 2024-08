- Condizioni precise per l'inizio dell'istruzione in una scuola

Studenti, genitori e sindacati hanno una lunga lista di richieste dopo la pausa estiva, tra cui più scuole, connessioni digitali migliorate, lezioni di tedesco intense e argomenti regolari in classe. Garantire un numero sufficiente di insegnanti, psicologi scolastici e assistenti sociali è cruciale per l'inizio del nuovo anno scolastico lunedì nel Palatinato del Reno.

L'apprendimento digitale presenta ancora sfide

Molte scuole dello stato sono obsolete e hanno un'atmosfera tetra, secondo un rappresentante del corpo studentesco dello stato. Inoltre, alcune scuole nel Palatinato del Reno non hanno accesso a Internet o hanno connessioni povere, rendendo il lavoro digitale particolarmente difficile.

Assistenti sociali scolastici oberati di lavoro

C'è una carenza di assistenti sociali scolastici, che spesso si occupano di più scuole. Ciò significa che hanno meno tempo per concentrarsi su scuole individuali, soprattutto durante periodi stressanti come gli esami. Gli psicologi scolastici sono altrettanto importanti.

Le scuole dovrebbero affrontare le ansie per il futuro

Gli studenti affrontano preoccupazioni quotidiane su questioni come il cambiamento climatico e la guerra, causando in molti giovani la paura del futuro. Le scuole dovrebbero fornire un ambiente di supporto e aiutare a preparare bambini e giovani per il futuro attraverso l'istruzione in classe, ha suggerito il rappresentante.

Migliorare le competenze linguistiche in tedesco

Il più grande ostacolo sono le scarse competenze linguistiche in tedesco tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie, con standard variabili tra le regioni.both teachers and students struggle with these language barriers, a representative pointed out.

Più insegnanti maschi nelle scuole primarie

Sono state sollevate preoccupazioni per l'aumento dell'agitazione nelle classi affollate. Ciò potrebbe essere affrontato aumentando il numero di insegnanti maschi, che richiederebbe di rendere la professione, la formazione e lo stipendio più allettanti.

Scarsezza di insegnanti in matematica, fisica, tecnologia, istruzione speciale

C'è una significativa carenza di insegnanti in matematica, fisica, tecnologia e istruzione speciale. Sono necessari insegnanti supplementari per implementare un programma diurno completo con supporto pedagogico. Le risorse digitali nelle scuole dello stato differiscono notevolmente.

Più impegno per espandere i programmi diurni completi

Il sindacato dell'istruzione e della scienza (GEW) richiede anche un maggiore impegno per espandere i programmi diurni completi nel Palatinato del Reno. "Non vediamo abbastanza impegno e sembra che tutti quelli coinvolti nell'istruzione non comprendano appieno l'entità di questo bisogno", ha spiegato il consiglio del sindacato. Entro agosto 2026, il numero attuale di scuole e posti diurni non sarà sufficiente per soddisfare i requisiti legali e le esigenze delle famiglie.

Niente copertura dei vuoti con personale non formato

Più personale, incluso per coprire le assenze degli insegnanti, dovrebbe essere fornito per supportare i team multiprofessionali. Le scuole hanno bisogno di un vero multiprofessionismo da professionisti dell'istruzione. "Non dobbiamo coprire i vuoti con personale non formato", esige il GEW.

Le scuole moderne hanno bisogno di più aree di lavoro individuali, zone di ritiro, spazi per piccoli gruppi, sale per team e aule per intere classi. Senza questi, le diverse metodologie di insegnamento e l'istruzione personalizzata diventano sfidanti. La nuova direttiva per l'edilizia scolastica è un buon inizio. Tuttavia, solo poche nuove scuole vengono costruite ogni anno nel paese. Rinnovare i quasi 1.500 edifici esistenti per l'insegnamento contemporaneo con diversi gruppi di apprendimento è la vera sfida.

Considerare l'orario scolastico a tempo pieno per un migliore supportoData la scarsità di insegnanti in diversi soggetti, l'adozione di un orario scolastico a tempo pieno potrebbe alleviare il carico sugli insegnanti e garantire un'insegnamento coerente per gli studenti.

Le scuole a tempo pieno possono affrontare le disuguaglianze linguistichePer affrontare efficacemente le competenze linguistiche variabili tra gli studenti, l'adozione di scuole a tempo pieno potrebbe fornire un'insegnamento più coerente e intenso del tedesco, riducendo così le barriere linguistiche.

