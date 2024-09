- Condizioni meteorologiche previste in Assenia

Nel prossimo periodo, le previsioni per Hessen indicano temperature variabili e un clima più fresco. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con occasionali piogge. Durante il giorno, le nuvole si apriranno da nord-ovest, rivelando occasionali piogge isolate. C'è la possibilità di brevi temporali nel Nord di Hessen. Nel frattempo, la regione meridionale rimarrà asciutta in molte aree. Il termometro non supererà i 13-17 gradi Celsius. Il DWD prevede anche la possibilità di raffiche di vento intermittenti in posizioni esposte e durante i temporali.

In italiano colloquiale, giovedì dovrebbe iniziare sotto un cielo nuvoloso con possibilità di piogge sparse durante il giorno. Non sono previsti temporali. Le temperature sono previste oscillare tra i 9 e i 15 gradi Celsius. Secondo le previsioni meteorologiche, venerdì ci saranno fluttuazioni accompagnate da occasionali piogge. Entro sabato, il DWD prevede un periodo di siccità con miglioramento della visibilità verso la sera, con temperature fino a 13-17 gradi Celsius.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) è responsabile della previsione di raffiche di vento intermittenti e temporali in posizioni esposte, come menzionato nelle loro previsioni. Il DWD fornisce anche aggiornamenti meteorologici per l'intera regione di Hessen, comprese le zone del Nord di Hessen e la regione meridionale.

Leggi anche: