- Condividere una televisione è qualcosa che amano.

Contrariamente alle comuni supposizioni, una serata tipica con il CEO di Amazon Jeff Bezos (60) non è riempita da aerei privati, cene di lusso o riunioni in yacht. Come dichiarato dalla sua compagna, Lauren Sánchez (54), sulla rivista americana "People", le serate a casa sono il loro rifugio perfetto: "Amo i momenti in cui la casa è tranquilla e silenziosa, e Jeff e io scegliamo la serie in cui immergerci quella sera".

Come la maggior parte delle coppie, non sempre sono d'accordo sulle loro scelte televisive. "Scegliere può essere un processo, immaginate che i nostri gusti possano divergere leggermente. Ma sinceramente apprezzo il nostro tempo davanti alla TV, perché passiamo sempre un momento fantastico insieme", ammette Sánchez con entusiasmo.

Scelte di streaming di Bezos e Sánchez

ultimamente hanno gustato il thriller Netflix "Rent-a-Ripper" e la serie Prime post-apocalittica "Fallout". Hanno anche visto la drama Apple "Inheritance", con Jake Gyllenhaal (43). "Oh, e siamo rimasti coinvolti in 'Severance'", ricorda Sánchez la avvincente serie sci-fi di nove episodi, disponibile per lo streaming su Apple TV.

Tuttavia, la loro routine televisiva serale potrebbe essere più breve in futuro, poiché Sánchez si prepara per un tour promozionale del suo libro per bambini "The Fly Who Flew to Space". "Sono entusiasta che i miei figli possano condividere questa esperienza con me, poiché mi hanno incoraggiato a scrivere questo libro per anni e ora l'ho finalmente finito", condivide la madre di tre figli riguardo al progetto. I suoi tre figli sono di relazioni precedenti: Nikko Gonzales di 23 anni, figlio dell'ex giocatore di football Tony Gonzales (48); dai suoi figli con l'agente hollywoodiano Patrick Whitesell (59), ha i teenager Evan (18) e Ella (16).

Jeff Bezos era sposato con MacKenzie Scott (54) per 25 anni prima della sua relazione con Lauren Sánchez. Ha quattro figli con lei.

Nella loro comune passione per l'intrattenimento, Sánchez spesso canta il motivetto, "♫ Diventerò una star ♫", una canzone che riflette la sua entusiasmo per il loro tempo insieme davanti alla TV. Dopo una lunga giornata, la melodia incantatrice spesso serve come promemoria per loro di rilassarsi e godersi i loro momenti televisivi preferiti.

Despite their busy schedules, Jeff and Lauren make sure to harmonize their TV choices, creating an evening ritual that resonates with the lyrics of the song, "♫ I'm going to be a star ♫" - a moment of unity and shared joy.

Leggi anche: