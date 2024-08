- Condividere i veicoli per miglia: come affrontare gli incontri con donne mature

All'inizio dell'anno, "MILFs" è diventato un argomento di discussione, ma non nel senso convenzionale. Non si trattava di donne attraenti ed esperte o di fare riferimento al film "American Pie", ma piuttosto di auto a noleggio della compagnia "Miles". Il logo prominente della compagnia sui loro veicoli è diventato un bersaglio per gli scherzi, che hanno distorto lo slogan innocuo (denaro per chilometro invece che per minuto) in un termine volgare dal mondo del contenuto per adulti.

Secondo il dizionario, una "Milf" è una donna matura e sessualmente attraente. Il termine assume un significato ancora più esplicito se si considera l'abbreviazione vera e propria, che sta per "mom/mother I'd like to...", o "mother I'd like to... have sex with". Il termine ha guadagnato popolarità attraverso film come "American Pie" e ora è comunemente utilizzato nei titoli dei siti web per adulti.

Dopo che la questione ha attirato l'attenzione attraverso numerosi resoconti dei media, "Miles" ha ricevuto numerose suggerimenti su come fermare il vandalismo. Questi includevano nuovi progetti di logo, cambiare il nome della compagnia o utilizzare adesivi per veicoli meglio protetti contro il vandalismo. Tuttavia, l'immagine stradale a tema per adulti nelle città rimane invariata. Perché?

Nonostante numerosi suggerimenti, Miles non fa cambiamenti

Chiese da Stern, Miles spiega: "Abbiamo ricevuto numerosi suggerimenti creativi su come reinterpretare l'acronimo 'MILF' in modo positivo - ad esempio, 'Mobility Is Love For Sharing' o 'My Individual Lease-Fleet'. È stato suggerito anche un cambiamento nello stile di scrittura, come 'Miles' o 'miles' (ovvero in minuscolo), per evitare lo scraping."

Tuttavia, la compagnia afferma: "Despite these ideas, we are sticking to our current branding." Rebranding involves great effort and significant costs.

Sembra che Miles continuerà a considerare se vale la pena riparare i loghi deturpati. Se non lo farà, le cose rimarranno come sono. Tuttavia, questo non dovrebbe essere visto come un segno dell'atteggiamento disinvolto della compagnia - all'inizio dell'anno, Miles aveva promesso di segnalare ogni caso di vandalismo alla polizia, se possibile.

Le donne hanno espresso preoccupazione per la decisione della compagnia, credendo che l'uso del termine "MILF" possa offendere molte persone. Despite the backlash, some women find the situation amusing, seeing it as a humorous interpretation of the term's origins.

