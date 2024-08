Condanna globale dell'aggressione dei coloni in Cisgiordania occupata

Masse di colonizzatori armati hanno invaso il villaggio palestinese di Jit nella West Bank recuperata dopo le 23:00 della sera di giovedì, appiccando incendi e lanciando cocktail molotov. Il Dipartimento della Salute Palestinese ha confermato una morte e un'altra persona con ferite gravi. L'Amministrazione Palestinese ha definito l'episodio "terrorismo di stato organizzato".

"Condanniamo la brutalità dei colonizzatori radicali che hanno assalito un villaggio palestinese nella West Bank ieri e hanno appiccato incendi", ha dichiarato il Ministero degli Esteri. "Quotidianamente, i colonizzatori israeliani quasi rimangono impuniti per alimentare le fiamme della brutalità nella West Bank occupata, mettendo a rischio ogni possibilità di pace", ha dichiarato Borrell riguardo al conflitto di Gaza e agli sforzi in corso per raggiungere una possibile tregua.

Il governo israeliano deve "porre fine a queste azioni intollerabili senza indugio", ha aggiunto. Ha proposto sanzioni dell'UE contro i sostenitori dei colonizzatori violenti, compresi alcuni membri del governo israeliano", ha dichiarato Borrell. Una tale proposta richiederebbe l'approvazione di tutti i 27 paesi dell'UE, che sono divisi sulla disputa del Medio Oriente.

Le Nazioni Unite hanno descritto l'assalto dei colonizzatori radicali come "orrendo" e hanno criticato il fatto che "rimangono per lo più impuniti". Secondo il portavoce dell'Ufficio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra, Ravina Shamdasani, le forze di sicurezza israeliane hanno parzialmente assistito agli attacchi. "Si segnala inoltre che le armi vengono fornite ai colonizzatori. Pertanto, c'è inequivocabilmente una responsabilità dello stato in questa questione", ha aggiunto. L'attacco di giovedì non è stato un incidente isolato, ma "il diretto risultato della politica dei colonizzatori di Israele nella West Bank".

Il Presidente israeliano Isaac Herzog ha condannato l'incidente "in termini inequivocabili". È stato il lavoro di una "frazione estremista" che stava danneggiando i colonizzatori che rispettano la legge, la colonizzazione e il standing di Israele "in un momento particolarmente delicato e difficile", ha detto. L'ufficio di Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il primo ministro israeliano ha preso l'incidente sul serio.

Gli Stati Uniti, alleato più stretto di Israele, hanno condannato "attacchi inaccettabili" da parte di colonizzatori ebraici contro civili palestinesi. Questi devono cessare, ha dichiarato un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale.

Il Ministro degli Esteri francese Stéphane Séjourné ha condannato l'attacco, soprattutto alla luce del conflitto tra Israele e il radicale islamico Hamas e degli sforzi in corso per raggiungere una tregua, come "inaccettabile".

Il Segretario degli Esteri britannico David Lammy si è unito alla critica: "Le scene che si sono verificate la scorsa notte, con edifici dati alle fiamme e incendiati, cocktail molotov lanciati contro le auto e le persone costrette a lasciare le loro case, sono ripugnanti", ha dichiarato venerdì durante una visita a Gerusalemme.

La situazione nella West Bank, governata da Israele, si è deteriorata significativamente

