Condanna fermamente l'azione industriale di Discover Airlines

"Discover Airlines dissente fortemente dalla chiamata allo sciopero effettuata dai sindacati UFO e VC," ha dichiarato la compagnia. "E' inaccettabile chiedere ai lavoratori di scioperare durante il periodo di punta delle vacanze, soprattutto dopo aver raggiunto accordi con il sindacato Verdi in materia di contrattazione collettiva. Questo comportamento indica che UFO e VC non stanno prioritizzando i bisogni dei loro membri, ma stanno piuttosto cercando potere e influenza.

UFO e VC si sentono colti di sorpresa dall'inaspettato accordo tra Verdi e Discover, dopo diverse sessioni di trattativa infruttuose riguardanti i primi accordi collettivi per la compagnia aerea treenne. Essi credono di avere una base di membri più ampia tra i circa 1900 lavoratori di Discover e dovrebbero essere i principali negoziatori.

Susettano che il passaggio di Discover verso Verdi sia parte di una strategia più ampia del gruppo Lufthansa per ridurre il potere dei sindacati del settore, e temono che potrebbe accadere la stessa cosa per le nuove compagnie aeree City per i voli di collegamento.

Discover, che opera voli europei e di lungo raggio da Francoforte e Monaco, rivelerà in giornata i dettagli delle cancellazioni di voli a causa dello sciopero. Durante l'ondata di scioperi iniziale guidata da VC e UFO all'inizio dell'anno, ci sono state poche cancellazioni grazie al supporto della rete Lufthansa. Tuttavia, lo sciopero in corso sta causando costi crescenti per il gruppo Lufthansa.

La compagnia ha dovuto ridurre le sue previsioni di profitto per quest'anno a causa degli scioperi guidati da Verdi nella disputa salariale per il personale di terra durante il primo semestre, che ha comportato spese dirette e indirette di mezzo miliardo di euro.

La discordia tra UFO e VC sembra ora ancora più accentuata, poiché credono di avere la base di membri più ampia tra i dipendenti di Discover e si considerano i legittimi principali negoziatori. Anche le tattiche di trattativa più spinte da UFO e VC potrebbero faticare a ribaltare la decisione di Discover di prioritizzare gli accordi con altri sindacati."

