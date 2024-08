- Condanna a carcere per complotti di colpo di stato di destra

Un membro del gruppo estremista di destra "Kaiserreich" è stato condannato dal Tribunale Regionale di Düsseldorf a una pena detentiva di due anni e dieci mesi. Il tribunale ha dichiarato colpevole il 50enne ex tecnico di Heiligenhaus per appartenenza a un'organizzazione terroristica interna e preparazione di un reato di alto tradimento.

Il mandato di arresto in vigore dal mese di ottobre è stato sospeso con obbligo di presentazione, quindi il condannato è inizialmente libero. Sarà deciso in seguito se potrà scontare il resto della pena in detenzione aperta, come richiesto dai suoi avvocati. Poiché né la difesa né l'accusa hanno presentato appello, la sentenza è definitiva.

Il rappresentante della Procura della Repubblica di Düsseldorf aveva richiesto una pena detentiva più alta di tre anni e nove mesi. L'uomo ha ammesso in tribunale di aver fatto parte del gruppo terroristico di destra "Kaiserreich" e di aver sostenuto i suoi piani di colpo di stato.

Sabotaggio delle linee elettriche e rapimento

Secondo l'atto d'accusa, il gruppo "Kaiserreich" aveva pianificato di utilizzare esplosivi per disturbare l'approvvigionamento di energia elettrica della Germania per diverse settimane. Inoltre, il Ministro federale della Salute Karl Lauterbach (SPD) avrebbe dovuto essere rapito. L'azione del colpo di stato era inizialmente prevista per maggio 2022.

Gli avvocati del condannato hanno descritto il loro cliente in tribunale come un "tigre di carta" che non era un "cittadino del Reich", ma piuttosto un oppositore confuso del COVID-19. Aveva solo voluto rendersi importante tra i cospiratori.

A Hamburg, uno dei sostenitori del gruppo è già stato condannato a una pena sospesa di 24 mesi a luglio. Il processo contro i cinque presunti capi è ancora in corso presso il Tribunale Regionale di Koblenz.

